Senidah navdušila na razprodanem koncertu na Dunaju

Dobra dva meseca pred svojim prvim samostojnim koncertom v domači areni Stožice je Senidah z razširjeno zasedbo nastopila v avstrijski prestolnici, kjer je občinstvo navdušila tudi s premierno izvedbo nove pesmi. Občinstvo je ogrel vroč novi izvajalec na regionalni glasbeni sceni, Adi Šoše, ki osvaja srca in ušesa poslušalstva s hiti, kot so Najljepši cvet, Vjerujem u nas in Od jeseni do proljeća.

"Senida je popoln paket, zna peti, ima dobro barvo glasu, čustva, energijo, izgleda super, oblači se fenomenalno. Ima vse, kar potrebuje mega zvezda - zato pa tudi je mega zvezda," je pevko pohvalil mladi kolega in dodal: "Spoznala sva se pred kakšnega pol leta, na letališču v Nemčiji, medtem ko sva čakala na letalo. Takoj sva se ujela. Potem pa sva se srečala še nekajkrat. Všeč mi je njena zelo posebna energija."