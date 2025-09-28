Svetli način
Senidah navdušila na razprodanem koncertu na Dunaju

Dunaj, 28. 09. 2025 20.15 | Posodobljeno pred 46 minutami

Avtor
Simon Vadnjal , E.M.
Naša mednarodno priljubljena glasbenica Senidah je gostovala pri severnih sosedih, kjer je v razprodani dunajski dvorani Multiversum Schwechat v dveurnem šovu nanizala vse svoje največje hite. Občinstvu je poleg tega premierno zapela tudi svojo novo pesem Siroče, ki jo je poleti izdala kot duet s Cobyjem.

Dobra dva meseca pred svojim prvim samostojnim koncertom v domači areni Stožice je Senidah z razširjeno zasedbo nastopila v avstrijski prestolnici, kjer je občinstvo navdušila tudi s premierno izvedbo nove pesmi. Občinstvo je ogrel vroč novi izvajalec na regionalni glasbeni sceni, Adi Šoše, ki osvaja srca in ušesa poslušalstva s hiti, kot so Najljepši cvet, Vjerujem u nas in Od jeseni do proljeća.

"Senida je popoln paket, zna peti, ima dobro barvo glasu, čustva, energijo, izgleda super, oblači se fenomenalno. Ima vse, kar potrebuje mega zvezda - zato pa tudi je mega zvezda," je pevko pohvalil mladi kolega in dodal: "Spoznala sva se pred kakšnega pol leta, na letališču v Nemčiji, medtem ko sva čakala na letalo. Takoj sva se ujela. Potem pa sva se srečala še nekajkrat. Všeč mi je njena zelo posebna energija."

V razprodani dvorani Multiversum Schwechat je Senidah v dveurnem šovu nanizala vse svoje največje hite, od otvoritvenega Omen do zaključnih Mišićev. Dunajčani pa so lahko uživali tudi v premierni izvedbi skladbe Siroče, ki jo je poleti izdala kot duet s Cobyjem. "Poslušam jo od začetka, danes pa sem jo spet videla v živo prvič po šestih letih. Vsako pesem sem znala. Videti je, da uživa, ko poje, vidiš, da je iskrena, ne pretvarja se - pa še zelo lepa je," je povedala ena od obiskovalk koncerta.

"Metuljčke v trebuhu čutim praktično od dneva, ko smo se dogovorili za koncert v Stožicah. Ko pomislim na dan v areni, mi je prijetno, komaj čakam, ampak imam tremo. Ne vem še, kolikokrat se bom preoblekla, vem pa, katere pesmi bom pela v Stožicah. Tudi nekaj slovenskih. Pričakujete dobro zabavo, dobro muziko, dober šov, malo bom tudi zaplesala, čeprav bom ta del v glavnem prepustila profesionalnim plesalcem," pa je o koncertu v Stožicah namignila regionalna zvezdnica.

