Senidah navdušila v Stožicah, na odru tudi Kreslin in Magnifico

Senidah , ki danes velja za eno najbolj prepoznavnih slovenskih glasbenic na svetu, je koncert uvedla s skladbo Moj Si High z njenega tretjega studijskega albuma Sen i Dah , ki je izšel februarja letos, izvedla pa je tudi uspešnice Delija, Level, Replay, Behute, Mišići in 100% , ki ima na platformi YouTube 108 milijonov ogledov.

"Super je Senidah gledati in poslušati. Z njo stati na odru, mine, kot bi trenil," nam je po nastopu zaupal Magnifico. "Užitek je to opazovati in gledati, kako to 'majstri' delajo. Všeč mi je, ko je nekdo iz našega okolja tako uspešen, ona to počne na vrhunski način," je zaključil. "Ona ima to moč, ta čustva in s takim človekom je 'fajn' nastopati," pa nam je povedal Vlado Kreslin.

Na več kot dve uri dolgem koncertu je s skladbo Naj sije v očeh spomnila tudi na čas, ko je bila kot pevka del zasedbe Muff, s katero je pred leti zaznamovala slovensko pop glasbo. Na predvajanih videoposnetkih v Stožicah je bilo videti, da sta Senidah glasba in ples navduševala že v otroštvu. Na odru so se ji pridružili tudi Kreslin, s katerim sta odpela skladbo Tisoč let, Magnifico s svojo Hir aj kam hir aj go in Coby, s katerim jo družita skladbi Siroče in 4 Strane Sveta.

Idejni vodja Anže Škrube nam je o nastopu povedal: "Zelo sem zadovoljen, večji šovi so zmeraj bolj zapleteni. Seveda smo vmes imeli izzive, ampak na koncu je izpadlo noro. Res sem ponosen na Senidah."

"Ko sem stopila na oder, sem zelo uživala in hitro mi je minil šov," pa so bili prvi odzivi zvezde večera, ki je priznala, daje vesela, da se je vse razpletlo po načrtih. Dodala je, da je bilo nastopiti pred domačim občinstvom še posebej lepo in zanimivo. O odru, ki je tokrat segal še posebej globoko v areno pa dodala: "Želimi biti čim bližje ljudem."