Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerije GlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Glasba

Senidah navdušila v Stožicah, na odru tudi Kreslin in Magnifico

Ljubljana, 14. 12. 2025 11.46 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Anastasija Jović , E.M. , STA
Komentarji
32

Pevka Senidah je prvič nastopila v Stožicah. Na glasbeno-plesnem spektaklu je glasbenica navdušila s svojimi največjimi uspešnicami, skladbami z najnovejšega albuma Sen i Dah in pesmimi skupine Muff, s katero se je uveljavila na slovenski glasbeni sceni. Ob njej so kot gostje nastopili Vlado Kreslin, Magnifico in srbski raper Coby.

Senidah, ki danes velja za eno najbolj prepoznavnih slovenskih glasbenic na svetu, je koncert uvedla s skladbo Moj Si High z njenega tretjega studijskega albuma Sen i Dah, ki je izšel februarja letos, izvedla pa je tudi uspešnice Delija, Level, Replay, Behute, Mišići in 100%, ki ima na platformi YouTube 108 milijonov ogledov.

"Super je Senidah gledati in poslušati. Z njo stati na odru, mine, kot bi trenil," nam je po nastopu zaupal Magnifico. "Užitek je to opazovati in gledati, kako to 'majstri' delajo. Všeč mi je, ko je nekdo iz našega okolja tako uspešen, ona to počne na vrhunski način," je zaključil. "Ona ima to moč, ta čustva in s takim človekom je 'fajn' nastopati," pa nam je povedal Vlado Kreslin.

Na več kot dve uri dolgem koncertu je s skladbo Naj sije v očeh spomnila tudi na čas, ko je bila kot pevka del zasedbe Muff, s katero je pred leti zaznamovala slovensko pop glasbo. Na predvajanih videoposnetkih v Stožicah je bilo videti, da sta Senidah glasba in ples navduševala že v otroštvu. Na odru so se ji pridružili tudi Kreslin, s katerim sta odpela skladbo Tisoč let, Magnifico s svojo Hir aj kam hir aj go in Coby, s katerim jo družita skladbi Siroče in 4 Strane Sveta.

Idejni vodja Anže Škrube nam je o nastopu povedal: "Zelo sem zadovoljen, večji šovi so zmeraj bolj zapleteni. Seveda smo vmes imeli izzive, ampak na koncu je izpadlo noro. Res sem ponosen na Senidah." 

"Ko sem stopila na oder, sem zelo uživala in hitro mi je minil šov," pa so bili prvi odzivi zvezde večera, ki je priznala, daje vesela, da se je vse razpletlo po načrtih. Dodala je, da je bilo nastopiti pred domačim občinstvom še posebej lepo in zanimivo. O odru, ki je tokrat segal še posebej globoko v areno pa dodala: "Želimi biti čim bližje ljudem."

Senidah navdušila v Stožicah
Senidah navdušila v Stožicah FOTO: Bobo

Kot so zapisali organizatorji koncerta, ima Senidah, s pravim imenom Senida Hajdarpašić, ki se je rodila v Ljubljani in ima črnogorske korenine, več kot 1,3 milijona sledilcev na družbenih omrežjih in glasbenih platformah, milijon mesečnih poslušalcev na Spotifyju ter 11,6 milijona mesečnih predvajanj na YouTubeu in Spotifyju.

Glasbenica, ki v svojih skladbah prepleta pop, R&B in trap, je leta 2018 s skladbo v srbščini Slađana uspela v regiji, leto kasneje pa izdala prvo skladbo v angleškem jeziku z naslovom Ride. Od takrat se je iz pevke z regionalnim dosegom razvila v eno največjih glasbenih imen na Balkanu.

Redno polni največje koncertne dvorane in festivale po Evropi in drugod. Leta 2022 je osvajala občinstva na razprodani turneji po ZDA in dve leti kasneje navdušila še v Kanadi. Na svoji poti je med drugim sodelovala tudi z umetnico Kuklo in priznanim bosansko-hercegovskim glasbenikom Dinom Merlinom. Do konca leta bo Senidah nastopila še v Tuzli, Gradiški in Beogradu.

Senidah stožice koncert
Naslednji članek

Ko se Sheby za kratek čas razjezi

SORODNI ČLANKI

Senidah: Moje prve kasete so bile Čuki, Simona Weiss in Guns'n'Roses

Senidah o varnosti na koncertih: Hidrirati se je treba, pokličite reševalce

Balkanska diva Senidah si želi posneti duet z Avseniki

Senidah navdušila na razprodanem koncertu na Dunaju

Senidah med koncertom v Sarajevu izrazila podporo Palestincem

Senidah na poroki pevki vzela mikrofon in odpela svoj hit

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (32)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Ta pravi Slovenec
14. 12. 2025 13.27
Na "Malo_sutra" komentar je primeren odgovor v dveh besedah: Malo sutra (v štajerskem prevodu: Ja vejžda).
ODGOVORI
0 0
asdfghjklč
14. 12. 2025 13.24
+2
Pojejo dobro ali ne, važno je, da se poje slovenska glasba in čim manj ćefurskih!
ODGOVORI
2 0
Minifa
14. 12. 2025 13.19
+4
No lahko se primerja z mačko, ki jo vlečeš za rep. Imenovat to za umetnike pa res nima smisla.
ODGOVORI
4 0
matjan22
14. 12. 2025 13.18
+4
Kaj je pa to en model a to je pevka po glasu bi rekel da je moški.
ODGOVORI
4 0
Slovenska pomlad
14. 12. 2025 13.15
-5
Odlična pevka.
ODGOVORI
0 5
Omenia
14. 12. 2025 13.06
-6
Koncert je bil odličen❤️
ODGOVORI
2 8
Vera in Bog
14. 12. 2025 13.05
-5
Vredu če ni boljšega
ODGOVORI
1 6
NežaB
14. 12. 2025 13.05
-6
bravo Senidah!!! Glas in stas!!
ODGOVORI
2 8
Pegasus2
14. 12. 2025 13.18
+1
Prvo mogoče...drugo niti pod razno
ODGOVORI
1 0
krjola
14. 12. 2025 13.04
+10
preveč je tega balkana...velik preveč...
ODGOVORI
11 1
Mladi? Plasto
14. 12. 2025 13.09
-4
hehe ... če bi foušija gorela , bi blata lepa slovenija ko las vegas :D
ODGOVORI
2 6
Andrej77
14. 12. 2025 13.19
+0
Zakaj tak komentar. To pač ni Slovenska glasba in to je to. Je pa Balkansko tržišče cca 10x večje od Slovenskega in verjamem da je tudi v tem "ekonomski" vzrok petja za večji trg.
ODGOVORI
1 1
televizija2000
14. 12. 2025 13.00
+4
Pac diaspora. Isto kot Magnifico.
ODGOVORI
6 2
Malo_sutra
14. 12. 2025 13.04
-5
Si predstavljas da nas ni kako slabo bi bilo. Ali pa da mi gremo stran pa bos imel te wolt indijce? nas bos takoj klical nazaj.
ODGOVORI
2 7
Andrej77
14. 12. 2025 13.26
Dobro a zakaj bi bili Indjici slabi ? Zakaj pa ti delaš razliko med ljudmi ?
ODGOVORI
0 0
nelevnedesen
14. 12. 2025 13.27
Prav fajn bi bilo. Probajmo.
ODGOVORI
0 0
Andrej77
14. 12. 2025 12.55
+8
Žal mi ta zvrst glasbe ne ustreza in je ne poslušam kar pa ne pomeni da Senidah ni dobra in se ne trudi je pa to Balkanska muzika.
ODGOVORI
8 0
Muca ne grize
14. 12. 2025 13.00
-3
Ja ja
ODGOVORI
0 3
AugustLandmesser
14. 12. 2025 12.54
-5
koga ta kvazi pevka navduši ni jasno....Je pa sramotno za Kreslina in Magnifica da se spusčata na takšen nivo...mimogrede ...te stožce so napolnjene tudi z fuzbal navijači...smo videli , kajne....
ODGOVORI
3 8
Muca ne grize
14. 12. 2025 13.00
-4
Pozdravljeni že dolgo te ni bilo.
ODGOVORI
0 4
sport5
14. 12. 2025 13.05
+0
si prečital, kaj sta izjavila o njej izjavila Kreslin in Magnifico ? Ta dva namreč ne mislita , da je kvazi pevka
ODGOVORI
1 1
Prelepa Soča
14. 12. 2025 13.05
+3
Vsi 3 so enak 🤮.
ODGOVORI
4 1
NežaB
14. 12. 2025 13.07
+0
Hmmm, miljone ljudi… hvala bogu te ni zraven! ajoj res, bog ne daj, da bi bil kdo uspesen…
ODGOVORI
1 1
nelevnedesen
14. 12. 2025 13.28
Saj sta onadva tudi. Kreslin samo še joka, magnifico pa je itak skoz samo ćefuraj nabijal
ODGOVORI
0 0
Samo-ne-rdeci
14. 12. 2025 12.47
+7
Balkan nas bo popolnoma izrinil. Žal tudi veliko slovencev to podpira.
ODGOVORI
11 4
Mladi? Plasto
14. 12. 2025 12.55
-5
ti prestrašenček ti :D
ODGOVORI
2 7
Malo_sutra
14. 12. 2025 12.59
-1
Sej tudi ti podpiras k spije dva pira.
ODGOVORI
2 3
nelevnedesen
14. 12. 2025 13.29
Tolk ne bom nikoli pijan, da bi ćef..uraj poslušal. Sem videl vse te bebote v vojski
ODGOVORI
0 0
bb5a
14. 12. 2025 11.52
+7
Spet praznik za južnjake...
ODGOVORI
10 3
Mladi? Plasto
14. 12. 2025 12.54
-1
dragi nacionalistični omejenec- zlezi nazaj v svojo klet , kjer sonce ne sije :D .... bil je glasbeni spektakel , neomejen z nacionalizmom .....
ODGOVORI
4 5
Andrej77
14. 12. 2025 13.23
+1
Zakaj pa ti žališ ? A ni dejansko to glasba ki ni "domača: v Sloveniji. Pošteno je to tujek v tem okolju. Kar pa ne pomeni da glasba ni kvalitetns, je pa verjetno za nek drug "južnejši: krog poslušalcev.
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385