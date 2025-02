Senidah o novem albumu: Položila sem svojo dušo na pladenj

Slovenska pevka Senidah, ki še naprej navdušuje po Balkanu, izdaja nov album. Za naslov je tokrat izbrala za besedno igro, ki izhaja iz njenega imena - Sen i dah. "Sen je kot nek privid. Jaz pravim, da vse, kar se mi dogaja v življenju, je kot nek privid, sanje. Dah pa kot vdih in izdih - moje življenje. Enkrat je težko, drugič pa lahko," je v pogovoru dejala pevka.

Lansko leto je bilo zanjo zelo prelomno. Tako poslovno, saj je prejela je nagrado za najboljšo izvajalko na Balkanu in priznanje za žensko leto, kot tudi zasebno. Vse to je navdihnilo njeno novo glasbo. "Mislim, da sem si malo postavila prioriete. Včasih nisem preveč razmišljala - sem le uživala in se zabavala. V življenju se ti zgodijo stvari, da začneš ceniti druge stvari," je povedala.

In kaj Senidah ljudem sporoča z novim albumom? "Niso edini, smo tudi drugi, ki čutimo to bolečino. Da ne bo narobe izpadlo - na albumu so tudi vesele skladbe, ampak so zelo ljubezenske," je pojasnila glasbenica. Te za pevko sicer niso značilne. In kdo jo je v to prisilil? "Sama sebe ter emocije, ki sem jih občutila in sem ji morala dati iz sebe. To sem jaz. Sem kar položila svojo dušo na pladenj," je še sklenila zvezdnica.