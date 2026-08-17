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Glasba

Incident prekinil koncert Senidah: Vanjo metali led in predmete

Krk, 17. 08. 2026 13.19 pred 1 uro 2 min branja 42

Avtor:
A. J.
Senidah

Pevka Senida Hajdarpašić, bolj znana kot Senidah, se je med nastopom na Hrvaškem znašla sredi neprijetnega incidenta, zaradi katerega je morala za trenutek prekiniti svoj nastop. Vanjo je občinstvo v nekem trenutku začelo metati ledene kocke, zaradi česar je na odru glasno protestirala: "Prosim, če to uredite, drugače ne bomo nadaljevali."

Na hrvaškem otoku Krk sredi priljubljenega kluba se je slovenska glasbenica Senidah znašla sredi neprijetnega incidenta.

Pevka, ki velja za eno največjih regionalnih zvezd trap in R&B scene, je morala svoj koncert zaradi nespoštljivega in neprimernega vedenja posameznikov med občinstvom za trenutek prekiniti. Vanjo naj bi metali ledene kocke in ostale predmete, česar pa Senidah ni pospremila v tišini. "Je to kdo videl? Prosim lepo, če lahko to nemudoma uredite, sicer ne bomo nadaljevali," je sporočila z odra varnostnikom.

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Njene besede je ujel naključen obiskovalec koncerta, ki je posnetek pozneje objavil na TikToku, ta pa se je bliskovito razširil tudi na drugih družbenih omrežjih. Pod njim so se vsuli tudi številni komentarji njenih oboževalcev, ki so ji stopili v bran in obsodili takšno vedenje.

"Vedno se najde nekdo, ki misli, da je sila 'pameten'"

Po poročanju srbskih medijev naj bi posamezniki iz občinstva Senidah dlje časa obmetavali s kockami ledu, kar je pevko razjezilo in jo prignalo do roba, ko situacija zanjo preprosto ni bila več znosna.

"Vedno se najde nekdo, ki misli, da je prepameten, potem pa so jo celo obmetavali z ledom," je v posnetku povedal avtor videoposnetka, ki je bil priča incidentu. Takšne situacije v klubskem okolju na žalost niso povsem neobičajne, vendar redko dosežejo točko, ko glasbenik popolnoma ustavi svoj nastop.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Senidah Krk koncert incident glasba neprimerno vedenje Hrvaška

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KOMENTARJI42

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MI 6
17. 08. 2026 15.14
Kaj osel ki se povrže v Lipici je Lipicanec!?
Odgovori
+1
1 0
Trobla
17. 08. 2026 15.12
Ziher, da je slovenska pevka tole? Malo sem gledal po YT in ni nobenega naslova pesmi v Slovenščini.
Odgovori
+2
2 0
Victorinox
17. 08. 2026 15.10
Hm, tole pa res ni slovenska glasbenica.
Odgovori
+5
5 0
Kostorog
17. 08. 2026 15.08
Toliko je slovenska kot naš vrli pv, torej........?
Odgovori
+4
4 0
Kmecka logika
17. 08. 2026 15.03
Moram priznat ste slovenci kar dvolicni...ko gre za tako stvar je bosanka z slovenskim potnim listom...ko pa gre ta ala Doncic pa Dragic je pa seveda cisti slovenec...🤣🤣 dejte se mal umirit no
Odgovori
+2
6 4
ZOV SVO
17. 08. 2026 15.17
Slovencev ni, so samo državljani slovenije 🤣
Odgovori
0 0
dobrabejba35
17. 08. 2026 15.01
Ni mi jasno zakaj bi sploh šel na koncert nekoga, ki ga ne maraš
Odgovori
+5
5 0
Kmecka logika
17. 08. 2026 15.00
Kaj pa je to cudnega...ce imas z Hrvati opravka
Odgovori
+2
3 1
IceFashion
17. 08. 2026 14.59
Trenutno najboljša slovenska pevka. Tako pač je, hočeš ali nočeš.
Odgovori
-4
2 6
natas999
17. 08. 2026 14.54
koga briga
Odgovori
+1
4 3
Colgate
17. 08. 2026 14.52
Nikoli mi ne bo jasno zakaj bi nekdo metal predmete v nastopajočega. Zelo primitovno...
Odgovori
+7
7 0
Colgate
17. 08. 2026 14.49
Verjetno je preveč krulila
Odgovori
+1
3 2
Pujček
17. 08. 2026 14.26
To je od navdušenja... Pjevačica.
Odgovori
+2
4 2
kolo1982
17. 08. 2026 14.24
Odlično govori srbohrvaško, glede na to, da je čista Slovenka :))
Odgovori
-1
5 6
McGregor---
17. 08. 2026 14.22
Slovenska pevka Hajdarpašić 😂😂😂
Odgovori
+23
26 3
Letnik 1964
17. 08. 2026 14.18
slonenska pevka he he...sem nalašč z malo napisal....
Odgovori
+2
10 8
MissYay
17. 08. 2026 14.55
...saj na tvoje razočaranje si napisal pravilno, ampak ti tega ne dojemaš.
Odgovori
+2
2 0
NeNebinarni
17. 08. 2026 14.06
Čudno, da niste kot po navadi napisali: 'slovenska pevka Senidah'. Grozna glasba, drugače.
Odgovori
+10
14 4
hojladri123
17. 08. 2026 14.11
Imaš možnost s sebi ljubo glasbo uspeti oz. živeti od tega...
Odgovori
-6
3 9
Lock Down
17. 08. 2026 14.12
Samo naslov prebereš, je preveč zate?
Odgovori
-2
3 5
krjola
17. 08. 2026 14.04
balkanska posla...
Odgovori
+10
13 3
Glavni_Baja 1
17. 08. 2026 14.32
dži @krjola/blkn-nac
Odgovori
0 0
blablab
17. 08. 2026 14.03
kdor to posluša pa mora biti res malo premaknjen.
Odgovori
+17
20 3
BroNo1
17. 08. 2026 13.58
Upam, da so jih popokal in odstranili iz koncerta.
Odgovori
+2
7 5
Smrt fašizmu svoboda narodu
17. 08. 2026 13.55
Hrvati so bolj pametni od nas
Odgovori
+3
12 9
Panter 63
17. 08. 2026 13.59
Če misliš da so na tem koncertu bili Hrvati se hudo motiš. Pa še na Krku.
Odgovori
-1
7 8
Glavni_Baja 1
17. 08. 2026 14.37
🤦‍♂️ @panter 63
Odgovori
0 0
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