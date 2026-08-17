Incident prekinil koncert Senidah: Vanjo metali led in predmete

Pevka, ki velja za eno največjih regionalnih zvezd trap in R&B scene, je morala svoj koncert zaradi nespoštljivega in neprimernega vedenja posameznikov med občinstvom za trenutek prekiniti. Vanjo naj bi metali ledene kocke in ostale predmete, česar pa Senidah ni pospremila v tišini. "Je to kdo videl? Prosim lepo, če lahko to nemudoma uredite, sicer ne bomo nadaljevali," je sporočila z odra varnostnikom.

Njene besede je ujel naključen obiskovalec koncerta, ki je posnetek pozneje objavil na TikToku , ta pa se je bliskovito razširil tudi na drugih družbenih omrežjih. Pod njim so se vsuli tudi številni komentarji njenih oboževalcev, ki so ji stopili v bran in obsodili takšno vedenje.

"Vedno se najde nekdo, ki misli, da je sila 'pameten'"

Po poročanju srbskih medijev naj bi posamezniki iz občinstva Senidah dlje časa obmetavali s kockami ledu, kar je pevko razjezilo in jo prignalo do roba, ko situacija zanjo preprosto ni bila več znosna.

"Vedno se najde nekdo, ki misli, da je prepameten, potem pa so jo celo obmetavali z ledom," je v posnetku povedal avtor videoposnetka, ki je bil priča incidentu. Takšne situacije v klubskem okolju na žalost niso povsem neobičajne, vendar redko dosežejo točko, ko glasbenik popolnoma ustavi svoj nastop.