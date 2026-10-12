Senidah razprodala zagrebško Areno in navdušila 15.000 oboževalcev

Dobrodošli v moj svet (Welcome to My World) je bil naslov Senidinega večera v hrvaški prestolnici, med katerim je občinstvo popeljala skozi različne plati svojega glasbenega ustvarjanja, od udarnih trapovskih ritmov do čustvenih balad in špansko obarvanih melodij. Večer so zaznamovali velika produkcija, številne odrske preobrazbe in prav posebno presenečenje – nastop legendarne skupine Gipsy Kings.

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Senidah v zagrebški Areni Dušan Petrović

Senidah v zagrebški Areni Dušan Petrović

Senidah v razprodani zagrebški Areni. Dušan Petrović

Koncert je trajal skoraj tri ure, izvedla je 35 pesmi. Dušan Petrović

Senidah v razprodani zagrebški areni. Dušan Petrović

Senidah v zagrebški areni Dušan Petrović











Novinarjem iz širše regije je sinoči skušala pojasniti, kako se počuti po izpolnitvi dolgoletnih otroških sanj: "Vsem sem že presedala kot majhna: 'Glejte me! Poslušajte me! Kot otrok sem enostavno morala plesati in peti pred vsemi. Morali so me gledati, tako da ...'" se je pošalila po koncertu. Njen talent je v živo prepričal tudi člane legendarne skupine Gipsy Kings, ki so sinoči na koncertu nastopili kot njeni gosti: "Že na videz je lepa, iz nje sijeta ogenj in toplina." Skupaj so poskrbeli za enega vrhuncev večera, ko sta dvorano napolnila prepoznavna ritma pesmi Volare in Bamboléo.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Senidah in Gipsy Kings. Dušan Petrović

Senidah in Gipsy Kings. Dušan Petrović

Senidah in Gipsy Kings. Dušan Petrović

Senidah in Gipsy Kings. Dušan Petrović

Senidah in Gipsy Kings. Dušan Petrović









Oder v zagrebški Areni je bil še večji kot na njenem koncertu v ljubljanskih Stožicah. Za vizualno podobo so poskrbeli veliki LED-zasloni, vnaprej pripravljene vizualne vsebine, svetlobni učinki, pirotehnika in drugi posebni učinki. Na odru je Senidah spremljala 16-članska glasbena zasedba, pridružilo pa se ji je tudi 12 plesalk in plesalcev. V več kot dve uri in pol dolgem nastopu je izvedla skupno 35 pesmi.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Koncert je trajal skoraj tri ure, izvedla je 35 pesmi. Dušan Petrović

Koncert je trajal skoraj tri ure, izvedla je 35 pesmi. Dušan Petrović

Koncert je trajal skoraj tri ure, izvedla je 35 pesmi. Dušan Petrović





Koncert je bil razdeljen na štiri sklope, ki so se razlikovali po glasbi, vzdušju in vizualni podobi. Senidah je za vsak del večera izbrala drugačno opravo in pustila odprtih ust tudi modne navdušence. Med izstopajočimi trenutki je bila tako denimo izvedba pesmi Omen, med katero se je pojavila v kreaciji oblikovalke Amine Hasenbegović.

Senidah med izvedbo pesmi Omen. FOTO: Dušan Petrović