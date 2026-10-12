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Glasba

Senidah razprodala zagrebško Areno in navdušila 15.000 oboževalcev

Zagreb, 12. 10. 2026 09.55 pred 54 minutami 2 min branja 6

Avtor:
Simon Vadnjal Anastasija Jović
Senidah

Ni se še zgodilo, da bi Slovenka razprodala največjo zagrebško dvorano in pred 15 tisoč oboževalci postavila nov standard za glasbene spektakle. Senidah Slovenci dobro poznamo še kot pevko skupine Muff, uspešnica Naj sije v očeh je bila vrsto let avizo našega programa. Zadnja leta kot samostojna izvajalka posega po zvezdah na mednarodni sceni, sinoči je navdušila tudi legendarne Gipsy Kings.

Dobrodošli v moj svet (Welcome to My World) je bil naslov Senidinega večera v hrvaški prestolnici, med katerim je občinstvo popeljala skozi različne plati svojega glasbenega ustvarjanja, od udarnih trapovskih ritmov do čustvenih balad in špansko obarvanih melodij. Večer so zaznamovali velika produkcija, številne odrske preobrazbe in prav posebno presenečenje – nastop legendarne skupine Gipsy Kings.

Novinarjem iz širše regije je sinoči skušala pojasniti, kako se počuti po izpolnitvi dolgoletnih otroških sanj: "Vsem sem že presedala kot majhna: 'Glejte me! Poslušajte me! Kot otrok sem enostavno morala plesati in peti pred vsemi. Morali so me gledati, tako da ...'" se je pošalila po koncertu. Njen talent je v živo prepričal tudi člane legendarne skupine Gipsy Kings, ki so sinoči na koncertu nastopili kot njeni gosti: "Že na videz je lepa, iz nje sijeta ogenj in toplina." Skupaj so poskrbeli za enega vrhuncev večera, ko sta dvorano napolnila prepoznavna ritma pesmi Volare in Bamboléo.

Oder v zagrebški Areni je bil še večji kot na njenem koncertu v ljubljanskih Stožicah. Za vizualno podobo so poskrbeli veliki LED-zasloni, vnaprej pripravljene vizualne vsebine, svetlobni učinki, pirotehnika in drugi posebni učinki. Na odru je Senidah spremljala 16-članska glasbena zasedba, pridružilo pa se ji je tudi 12 plesalk in plesalcev. V več kot dve uri in pol dolgem nastopu je izvedla skupno 35 pesmi.

Koncert je bil razdeljen na štiri sklope, ki so se razlikovali po glasbi, vzdušju in vizualni podobi. Senidah je za vsak del večera izbrala drugačno opravo in pustila odprtih ust tudi modne navdušence. Med izstopajočimi trenutki je bila tako denimo izvedba pesmi Omen, med katero se je pojavila v kreaciji oblikovalke Amine Hasenbegović.

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Senidah med izvedbo pesmi Omen.
Senidah med izvedbo pesmi Omen.
FOTO: Dušan Petrović

Proti koncu se je vrnila k pesmim, ki so pomembno zaznamovale njeno kariero in na preverjen način razgrele občinstvo. Ob skladbah Mišići in 100 % se je več tisoč glasov združilo v petju, oboževalci pa so pevko spremljali vse do zadnjih taktov.

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Senidah zagrebška arena spektakel Gipsy Kings

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KOMENTARJI6

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Klovni...
12. 10. 2026 10.49
Ja ljudje so prišli pogledat gipsy kinge
Odgovori
0 0
SS WikingDivision
12. 10. 2026 10.43
Sportnik...Metallica je mela 2 miljonski koncert. TEMU SE RECE DOSEZEK. Zbrat za en bogi stadion ljudi? Usak kvaliteten manager, producent in izvajalec morjo bit tega sposobni, napolnt nek srednji stadion. Govorit o "dosezku" tle je res naah hahaha
Odgovori
0 0
SS WikingDivision
12. 10. 2026 10.41
Nobenga ne zanima:)
Odgovori
+1
1 0
rok1211
12. 10. 2026 10.37
Kdo je to? Prvič slišim
Odgovori
+3
3 0
Okoliletajo?a
12. 10. 2026 10.35
Kaj so Gipsy Kings kje v bližini? Se bodo ustavili tudi v Sloveniji?
Odgovori
0 0
športnik66
12. 10. 2026 10.20
No, to sem pa rees presenečen. Da se za tako kakovost glasbe zbere celo 15.000 hrvaških ljubiteljev glasbe. Jaz ne bi šel niti pod razno to poslušat! Pa vseeno: čestitke za tako uspešen koncert! Tole ni kar tako-je res ogromen dosežek glasbenika/ce! Kapo dol.
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+1
2 1
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