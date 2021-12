Solo andar: pesem o svobodi in želji po lastni poti

Slovenska glasbena scena je bogatejša za zasedbo Sentido project in njeno novo skladbo, ki upodablja svobodo odrske ustvarjalnosti, improvizacijo in tradicionalno žanrsko obliko. "Naslovna skladba se žanrsko giblje med popom in R'N'B in se mestoma spogleduje s flamenkom," je o Solo andar povedala Urška Centa, ki je za pesem napisala besedilo, medtem ko je za glasbo poskrbel Tadej Kampl.