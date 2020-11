Senzacija RBD po več kot 10 letih izdala novo pesem

Mehiška senzacija RBD , katere člani so bili Anahi, Alfonso 'Poncho' Herrera, Maite Perroni, Dulce María, Christian Chávez in Christopher Von Uckermann, je zadnji album z naslovom Para Olvidarte De Mí (Da me ne pozabiš) izdala marca 2009 . Njeni zvesti oboževalci so upali, da bodo po razhodu skupine še kdaj lahko slišali kakšen izdelek njihovih glasov. In danes je napočil ta dan. Leto 2020 je zelo nenavadno, hkrati pa je to leto, ki je dokazalo, da je vse mogoče.

Šesterica – pardon, tokrat četverica – v svet po več kot desetletju pošilja povsem novo pesem Siempre he estado aquí (Vedno sem bil tu).Pri snovanju nove pesmi se namreč nista pridružila dva člana, in sicer Dulce María in Alfonso Herrera.Dulce je v zadnjem trimesečju nosečnosti in se bo po rojstvu hčerke posvetila družini, Poncho pa se je že po razpadu skupine odločil, da za vedno zapre vrata glasbenega sveta, in se 100-odstotno posveča igralski karieri.

"Pesem 'Siempre he estado aquí' je največje posvetilo te ljubezni, ki jo čutimo do vsakega izmed vas, ki je bil del te zgodbe. Do tistega, ki je prepeval in čutil skupaj z nami in našo glasbo ter postal del te strastne, predane, skrbne, intenzivne, ljubeče in združene 'generacije RBD'. Do tistega, ki bo zares zavibriral z vsako besedo in noto te pesmi," je ob izidu pesmi povedala igralka in mehiška pevka Maite Perroni. Četverica je bila ob izidu nove pesmi zelo vzhičena in ganjena ter je oboževalcem prišepnila, da v naslednjih dneh prihaja tudi videospot.

Prisluhnite novi pesmi Siempre he estado aquí: