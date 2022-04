DJ Parov Stelar: Sem popoln ljubimec

Otvoritev prenovljenega in povečanega dela nakupovalnega centra Supernova Rudnik je postregla tudi s pravo glasbeno in vizualno poslastico. Producent, glasbenik, DJ in vizualni umetnik, ki je sodeloval z nekaterimi največjimi imeni v svetu glasbe, kot so Lady Gaga, Lana del Rey, Lukas Graham, Marvin Gaye in Klingande, je za novo poglavje Supernove, skupaj z bendom, pripravil izjemen nastop. Predstavil je popolnoma nov koncept scenske zasnove in k vizualni izkušnji dodal nove pesmi in aranžmaje, tako da je bil njegov nastop resnična poslastica za oči in ušesa. Par, ki je že nastopal na velikih festivalih Coachella, Glastonbury, Sziget, Lollapalooza in Pukkelpop, je povedal, da je takšen nastop tudi za njega nekaj posebnega.

Ljubljana je znova gostila kralja elektro sving glasbe, Parova Stelarja. S simpatičnim Marcusom Fürederjem smo se pogovarjali pred njegovim nastopom ob otvoritvi nakupovalnega središča. Povedal nam je, da je čas pandemije izkoristil za to, da je svoj nastop malce spremenil, na koncertu pa smo se lahko prepričali, da je ta še zmeraj vrhunski. Zaradi sproščanja ukrepov se veseli, da se njegov urnik znova polni, kljub temu pa se veseli tudi počitnic, ki jih najraje preživi doma. Glasbenik pa je med vsemi svojimi talenti izpostavil, da je popoln ljubimec.