Septembra bo izšla izgubljena pesem Queenov s Freddiejem Mercuryjem

O tem, kako so posnetek odkrili, je kitarist Brian May povedal, da se je "skrival na očeh" . Če so sprva mislili, da ga ne morejo rešiti, pa so se po pogovoru s producentsko ekipo odločili drugače. "Kot da bi šivali delčke skupaj," je povedal May.

Taylor in May sta britansko rock zasedbo Queen, ki slovi po skladbah, kot so Bohemian Rhapsody, Who Wants to Live Forever in I Want to Break Free, skupaj s Freddiejem Mercuryjem ustanovila sta leta 1970. Mercury je umrl leta 1991 v starosti 45 let zaradi zapletov, povezanih z aidsom.