Sergej Ćetković: Hvala mojim oboževalcem za ves čas in ljubezen

Sergej Ćetković je še posebej priljubljen pri nežnejšem spolu, s svojim čutnim glasom in romantičnimi besedili pa navduši tudi marsikaterega moškega. Veliko oboževalcev ima tudi v Sloveniji in čeprav je lani šele prvič nastopil pri nas, si želi našo deželo obiskati pogosteje. "Želim si razširiti svojo glasbo čez celotno regijo. Preteklo leto smo imeli v Cankarjevem domu čudovit koncert. Še vedno se o njem govori in sam sem še vedno pod vtisom," je priznal na začetku intervjuja. "Navdušen sem in zahvaljujem se slovenskemu občinstvu, da mi je to dalo," je nadaljeval.

Sergej Ćetković je še posebej priljubljen pri nežnejšem spolu. FOTO: Luka Vajgel icon-expand

To je bil zanj prvi koncert v Sloveniji, zato je imel pred nastopom malo treme. "Prvi koncert je vedno najtežji, vedno imam tudi veliko treme. Sam čutim tudi odgovornost," je zaupal, nato pa dodal, da je po prvem taktu vedel, da bo to noč za spomine. "Občinstvo je bilo na začetku malo tiho, nato pa se je začelo. Takrat sem ugotovil, da imam tudi v Sloveniji odlične poslušalce," je vesel.

Njegovi koncerti niso povsem običajni, vedno namreč stopi med občinstvo. Zakaj? "Vedno sem rad del občinstva. Nisem eden od tistih izvajalcev, ki želijo biti samo na odru. Moram se sprehajati, veliko se šalim, veliko improviziram," je povedal in dodal, da so tudi v ostalih balkanskih mestih, kjer je nastopal, dejali, da je njegov koncert bolj kot stand up. "Rad ljudi kaj vprašam, jim dam priložnost, da kaj povedo. Pogosto se na mojih koncertih zgodijo tudi zaroke, klasična poroka pa se še ni zgodila," je povedal, v isti sapi pa dodal, da bi si tudi tega želel.

Kako pa ljudje reagirajo, ko se začne sprehajati med ljudmi? "Na začetku je vedno tako, da je se ljudje ustrašijo mikrofona in kamere. Človeška psihologija tako deluje. Tudi sam sem bil na začetku kariere tak. Še danes se tako počutim, a zdaj sem veliko bolj sproščen," je povedal črnogorski pevec, ki že nekaj let živi v Beogradu. Tako je bilo tudi v Ljubljani. "Po dvajsetih minutah so se ljudje sprostili, nato so vstali, ploskali, bilo je super," je še dodal. Katera pa je tista pesem, ki jo na koncertih oboževalci prepevajo namesto njega? Preverite v spodnjem videu.

Jeseni se z novimi pesmimi vrača v ljubljanske Križanke, česar se močno veseli. Še preden pa bo znova stopil pred slovensko občinstvo, se bo večkrat ustavil v Sloveniji. Vsakič, ko nas obišče, pokliče svoje prijatelje, med katerimi je tudi Zoran Predin, s katerim sta lani predstavila skupni duet. "Vedno ga pokličem, bil je tudi gost na mojem koncertu. Pokličem tudi Jano Šušteršič, s katero imava tudi duet. Vedno znova pa spoznam nove prijatelje," je povedal, obenem pa zaupal, da se lahko veselimo novih duetov s slovenskimi izvajalci, a da je to za zdaj še skrivnost. "Ne želim nič reči, da ne bo potem kdo rekel, da sem se zlagal," se je nasmejal.