Sergej Ćetković o receptu za dolg zakon: Glavna sestavina je ljubezen

Glasbenik, ki s svojo glasbo že več kot 23 let navdušuje predvsem žensko populacijo ne le v Srbiji, kjer živi, ampak tudi širše, je s svojo ženo Kristino poročen že 24 let. Kakšen je po njegovem recept za dolg in uspešen zakon? "Točnega recepta, ki bi ga lahko delil, nimam. Sem pa prepričan, da je glavna sestavina zagotovo ljubezen," je povedal priljubljeni pevec, ki konec tedna prvič prihaja v Ljubljano, česar se zelo veseli. "Vem, da imam veliko oboževalcev tudi v Sloveniji. Obljubljam lep in romantičen večer. To bo neobičajen večer, na katerem si bom dal duška in se malo šalil s publiko, govoril vice in povabil ljudi, da plešejo ter z mano delijo ljubezenske zgodbe," je zaupal o prihajajočem koncertu.