Sergej Ćetković o svojih pesmih: So za tiste, ki ljubijo in so ljubljeni

Sergej Ćetković predstavlja novo pesem, čustveno poletno balado z naslovom Daj šta daš. Priljubljeni črnogorski pevec, ki s svojim glasom navdušuje širšo balkansko regijo, pravi, da je tudi ta pesem namenjena vsem tistim ljudem, ki so imeli čast in srečo ljubiti in biti ljubljeni. Za novo pesem je posnel videospot v romantični Toskani, tokrat pa se je odločil za črno-belo tehniko in tako prikazal težo besedila pesmi.

"Pesem je nastala pred nekaj leti, v času korone in karantene, ko smo imeli čas o življenju in življenjskih vrednotah razmišljati na pravi način. Še ena ljubezenska zgodba, zgodba o dveh, ki se oprijemata bilke v upanju, da bosta uspela rešiti najpomembnejše in najsvetejše, kar je - ljubezen," je o novi pesmi ekskluzivno za 24ur.com povedal Sergej Ćetković. Tudi v skladbi Daj šta daš se je ponovno posvetil ključnemu sporočilu, ki ga s svojo glasbo prenaša poslušalcem: "Vsa moja sporočila so glasna in jasna. Ljubite in bodite ljubljeni!"

Sergej Ćetković predstavlja novo pesem Daj šta daš.

Priljubljeni črnogorski pevec, ki s svojim glasom ne navdušuje le ženskega dela občinstva, temveč ima veliko oboževalcev tudi med močnejšim spolom, je prepričan, da je ljubezen vodilo sveta. "Vse moje pesmi so posvečene tistim, ki so imeli čast in srečo ljubiti in biti ljubljeni. Njihove neizgovorjene zgodbe so moje zgodbe, ki jih že 25 let na svoj način skozi besedila in note pripovedujem občinstvu," je razkril in dodal, da je na novo pesem, ki bo del prihajajočega albuma Kofer, zelo ponosen. "Je pesem z dušo, ena tistih, ki jih zelo rad ustvarjam in za katere sem prepričan, da bodo našle pravo pot do poslušalcev. Upam, da bodo ljubitelji moje glasbe tudi tokrat prepoznali čustva in da jim bo ta pesem zaznamovala prihajajoče poletje," je še poudaril za naš portal.