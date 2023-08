Sergej Ćetković oboževalce popeljal v romantičen večer pod zvezdami

Sergej Ćetković ponovno ni razočaral. S svojim prepoznavnim glasom in romantičnimi baladami, nabitimi s čustvi, je navdušil občinstvo v Opatiji in jim pričaral čudovit večer pod zvezdami. Kot je v njegovi navadi, je že takoj na začetku poskrbel za dobro interakcijo z občinstvom, oboževalci pa so mu prav po vsaki pesmi namenili ogromen aplavz in ga nazaj na oder pospremili z ovacijami.

Poletni večeri pod zvezdami ob morju so nekaj posebnega že sami po sebi, ob dobri glasbi pa so še toliko lepši. Za romantične balade, polne emocij, je v torek poskrbel Sergej Ćetković, občinstvo na koncertu na Letnem odru v Opatiji pa mu je navdušenje izkazalo z aplavzi po vsaki pesmi in številnimi ovacijami.

icon-expand FOTO: Luigi Opatija icon-chevron-left icon-chevron-right

Črnogorski pevec, prepoznaven po svojem glasu, je koncert pod zvezdami otvoril s pesmijo Na prvi pogled in že takoj na začetku začaral obiskovalce. Kot je bilo slišati iz občinstva, nikakor ni razočaral, saj je poskrbel za širok nabor svojih uspešnic, med katerimi so Pokliči me, Naj te ljubav sreča, Zar je kraj, Resnice i laži, ki jih je opremil s svojo značilno ekspresivno interpretacijo. Kot vedno, se je tudi tokrat izkazal v komunikaciji z občinstvom, nekaj pesmi pa je zapel kar med sprehodom med sedeži.