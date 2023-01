Sergej Ćetković pred prvim koncertom v Sloveniji: Pripravljam duet z Zoranom Predinom

Sergej Ćetković je Črnogorec, ki s svojim glasom, romantičnimi besedili in baladami navdušuje mnoge ženske v širši regiji. V več kot 20 let dolgi karieri, v kateri je domovino zastopal celo na Evroviziji, še niti enkrat ni nastopil pri nas, vstopnice za njegov prvi koncert, ki bo marca v Cankarjevem domu, pa so že skoraj pošle.

Veliko časa sem v Sloveniji, ker imam v Ljubljani veliko prijateljev. Večinoma sem glasbeno povezan z njimi. Med mojimi prijatelji so Maya in Mahir Sarihodžić , Nermin Puškar in Zoran Predin , s katerim sem naredil eno čudovito pesem, ki jo bom v prihodnjih dneh predstavil javnosti. Poleg poslovnih obveznosti rad združim prijetno s koristnim, grem v kakšne terme, kjer se malo sprostim, masiram, uživam in se vedno poln energije vrnem nazaj v Beograd, kjer živim že zadnjih 18 let. Pripravljam veliko novih pesmi in drugih novosti.

Z družino smo pogosto v Sloveniji. Meni so sicer na prvem mestu po priljubljenosti terme. To mi je malo ljubše, bližje, ker nisem nek smučar, četudi sem odrasel ob Bojanu Križaju in ostalih velikanih slovenskega športa. Otroci imajo radi smučanje, zato sem tu bolj zato, da nosim smučke in sanke. Kranjska Gora je vedno dobra odločitev in med zimskimi počitnicami smo veliko tukaj.

Glasba mi je vse v življenju. Odkar vem zase, se družim s klavirjem in glasbo. Seveda imam tudi nekaj drugih hobijev, ki so vseeno malo povezani z umetnostjo, s produkcijo in z videoprodukcijo. Tudi pri svojih videospotih večino delam sam, da so to kot neke male filmske zgodbe, saj si želim ustvarjati tudi na tem področju. Poleg tega sva z ženo leta 2018 ustvarila risanko, ki se imenuje Lola in Mila in jo otroci zelo radi gledajo ne samo pri nas na področju bivše Jugoslavije, temveč tudi širše. Zelo sem vesel, da je veliko lepih in pozitivnih komentarjev o risanki in da otroci končno lahko vidijo kakšen glasbeni in otroški program, ker mislim, da je danes tega premalo. To je bil razlog, da smo ustvarili risanko, ki je kakovostna, poučna in nekaj, kar bo tudi moje otroke tako kot vse ostale naučilo nekaj lepih stvari.

Imata nekaj talenta. Lola ima zelo rada medijski svet. Preden sem šel, me je vprašala, kje je vaš studio in če gre lahko z mano, da se malo slika. Mila je popolnoma drugačna. Rada riše in kipari, je bolj umetniška duša in je čisto v svojem svetu, takšnem, ki je po njeni meri.

Katera vaša pesem vam je najbolj všeč in katera vaša pesem je najbolj všeč vaši družini?

Vsaka ima svojo najljubšo. V svoji skoraj 23 let dolgi karieri se lahko pohvalim, da sem napisal res dobre pesmi. Ko sem na katerem od koncertov in vidim odziv publike na določeno pesem, se zavem, da sem res naredil nekaj lepih pesmi. Meni osebno je najbolj všeč zadnja z naslovom Na prvi pogled, ki smo jo izdali nekaj dni pred novim letom. Gre za neko mojo osebno zgodbo, zgodbo, ki sem jo odpel svoji ženi in svojima hčerama. Je precej univerzalna, v njej je veliko lepih, čistih čustev. Kar pa se tiče nekih drugih pesmi iz moje kariere, bi izpostavil pesem Pogledi u tami. To je nekako moja osebna izkaznica in pesem, s katero sem leta 2005 začel neko svojo drugo kariero. Do takrat sem imel dva cedeja, prvi ima naslov Kristina, drugi pa Budi mi voda. Tretji cede z naslovom Kad ti zatreba je spremenil mojo kariero, jo spodbudil v drugo smer. Takrat se je začela tudi moja koncertna kariera. Vse od takrat do danes smo imeli resnično velike koncerte v arenah, v manjših prostorih in zelo sem vesel, da imam bend, s katerim igram že več kot 18 let. Benda ne menjam in lahko zatrdim, da je zagotovo eden izmed najboljših bendov na območju bivše Jugoslavije.

V Sloveniji niste nastopili še nikoli, marca bosta v Cankarjevem domu nastopili prvič. Zakaj ste se odločili za nastop v Ljubljani?

Vem, da imam veliko oboževalcev tudi v Sloveniji. Veliko komentarjev dobim prek družbenih omrežij, kdaj bom prišel. Naš načrt je bil, da pridemo v Ljubljano že prej. Načrtovali smo nastop leta 2019. Potem pa se je zgodila korona in vsem nam je spremenila načrte. Takrat smo ugotovili, da človek v življenju ne more nič načrtovati. Morali smo premakniti datum, mislim, da smo ga prestavili celo dvakrat ali trikrat. Tokrat pa zagotovo pridemo in se družimo 5. marca v Cankarjevem domu. Kljub ponudbam za manjše prostore je bila moja želja nastopati v tej dvorani, ker je to moja glasba in mislim, da se tudi sam najbolje odrežem v takem okolju. Mislim, da je to najboljše mesto, da se s svojo glasbo predstavim slovenskemu občinstvu.