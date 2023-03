Sergej Ćetković s prvim koncertom v Sloveniji navdušil občinstvo

Pretekli nedeljski večer je bil v znamenju romantičnih balad in nežnih ritmov pesmi črnogorskega pevca Sergeja Ćetkovića. Svoj prvi nastop v Sloveniji, s katerim je do zadnjega kotička napolnil dvorano Cankarjevega doma, je opisal kot enega najboljših v karieri. Na odru sta se mu pridružila tudi dva prepoznavna slovenska glasbenika, Jana Šušteršič in Zoran Predin. Navdušene oboževalke so nekdanjega evrovizijskega predstavnika, ki je prepričal tudi s svojim zabavnim značajem, celo stisnile v objem.

"Srečen in neizmerno sem hvaležen, da sem se imel priložnost prvič predstaviti slovenskemu občinstvu v prelepi dvorani Cankarjevega doma in da smo skupaj ustvarili noč za spomine. Hvala vsem mojim kolegom za podporo in sodelovanje. In hvala, Ljubljana. Upam, da bo to postala ena lepa tradicija," je po prvem koncertu v Sloveniji vidno ganjen povedal Sergej Ćetković.

icon-expand Sergej Ćetković je prvič nastopil v Sloveniji. FOTO: Hrvoje Banić

Črnogorski pevec je v Ljubljani nastopil v do zadnjega sedeža razprodani dvorani Cankarjevega doma. Koncert je otvoril z uspešnico Istine i laži. Na dvournem koncertu je med drugim zapel vse svoje uspešnice, kot so Ljubav, Pogledi u tami in Oči nikad ne stare. Vzdušje romantičnega koncerta sta s svojim nastopom popestrila tudi prepoznavna slovenska glasbenika, Jana Šušteršič in Zoran Predin, ki je s svojim prijateljem zapel njuno prvo skupno skladbo Stari moj.

FOTO: Hrvoje Banić

"To je zame eden pomembnejših koncertov v karieri. Prepričan sem, da je to samo prvi v nizu koncertov, ki jih moje vedno številčnejše slovensko občinstvo zagotovo pričakuje," je še dodal pevec, ki je obiskovalce navdušil tudi s svojo preprostostjo in šalami. Med drugim se je kar med koncertom sprehodil med poslušalci. Nekaj oboževalk se je celo opogumilo in mu steklo v objem. "Moram priznati, da je slovensko občinstvo eno izmed najboljših, pred katerim sem nastopal," je zaključil eden najbolj priljubljenih izvajalcev v širši regiji.