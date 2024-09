Sergej Ćetković tik pred koncertom oboževalki izpolnil željo

Sergej Ćetković je v Križankah znova dokazal, da ga slovensko občinstvo obožuje. Množice oboževalcev črnogorskega pevca namreč niso ustavili niti veter, dež in neugodno nizke jesenske temperature. "Ni problema, zvlečemo tudi plašče iz omare, samo da pridemo na koncert," so zatrdile oboževalke, ki so iz omare potegnile tudi škornje, da jih ne bi premočilo ali zeblo.

Za razliko od obiskovalk, pa glasbenik ni prišel tako pripravljen v Ljubljano. "Nocoj bom poiskal, ne želim reči žrtev, ampak nekoga bom našel, ki ima isto številko noge, da mu ukradem nogavice, glede na to, da sem prišel popolnoma nepripravljen. Vidim, da je povsod okoli nas sneg, a jaz imam nocoj s seboj sonce, tako da bomo na koncertu migali, skakali, se objemali in skupaj zapeli, da se ogrejemo," je zaupal Sergej pred koncertom.

Ženske ga obožujejo, ker je karizmatičen in šarmanten. "Je kralj balad in ima posebno karizmo," so se strinjale obiskovalke in izpostavile tudi pevčev glas. Pa ne samo glas, ampak tudi čas, ki si ga za svojo veliko oboževalko vzame tudi minutko pred začetkom koncerta. Ena od obiskovalk je namreč koncert obiskala s prav posebnim namenom. "Želim si narediti selfie s Sergejem in iz tega doma narediti tapeto," je zaupala. Pa je misija sebek uspela? Oboževalki se je prav s pomočjo naše ekipe izpolnila želja. "Fantje, vsa čast. POP TV je zakon," je bila navdušena.