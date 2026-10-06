Sergej Ćetković v pričakovanju svojega največjega koncerta pri nas

Eden najbolj priljubljenih pevcev romantičnih balad Balkana – Črnogorec Sergej Ćetković , je tudi v Sloveniji že uveljavljeno ime koncertne scene. Za njim so že uspešni koncerti tako v Cankarjevem domu kot tudi v Križankah, v soboto pa ga čaka nastop v doslej največji dvorani, ljubljanskem Media Centru.

"Dragi moji, vsako priložnost izkoristim, da se vam zahvalim za gostoljubnost, ki smo je deležni ob vsakem obisku Ljubljane. Po koncertih v Cankarjevem domu in Križankah, o katerih se še vedno govori, vas tokrat pričakujem v Media Centru. Gre za veliko dvorano in velik oder, vrhunska osvetlitev, ozvočenje, velik bend, vi in jaz. To bo še ena noč romantike do viška. Pridite in bodite moji gosti – dobrodošli," nam je zaupal Ćetković.

Evrovizijski predstavnik Črne gore iz leta 2014 za sobotni koncert obljublja izbor uspešnic več kot 25 let dolge kariere. Oboževalci lahko pričakujejo dobro mero romantičnega popa, močne melodije in njegova prepoznavna besedila, v katerih ima glavno vlogo ljubezen.