Sergej Ćetković znova razgrel Ljubljano: Kariero sem gradil potrpežljivo

Ljubljana, 20. 10. 2025 20.14 | Posodobljeno pred 46 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Anastasija Jović , Alen Podlesnik
4

Z razprodanim koncertom in naključnimi pari iz občinstva, ki so z njim plesali kar na odru Gallusove dvorane, se je na mesto, kjer je pred leti odpel svoj prvi koncert v Sloveniji, sinoči vrnil Sergej Ćetković. Črnogorski pevec je v Cankarjevem domu pripravil romantičen večer, s katerim je obeležil 25-letnico svoje glasbene kariere.

Črnogorski pevec Sergej Ćetković, ki je pred tremi leti prvič stopil pred slovensko občinstvo prav v Cankarjevem domu, se je vrnil na kraj, kjer se je vse začelo. "Tri leta sem starejši od prejšnjega koncerta. Od tedaj ni nekih vidnih sprememb," je dejal.

Kot je povedal, ima ljubljanski koncert v spominu kot enega najboljših koncertov v svoji karieri. "Zelo je velik izziv, ko vas prvič posluša občinstvo, ki za vas še ni slišalo - mogoče vas pozna 10 odstotkov publike, ostali pa so tu zaradi priporočila ostalih ali pa so nas želeli spoznati ... Takrat je tudi naš trud mnogo večji. Ko publika to energijo vrne, je na koncu fenomenalno," je dejal.

Po njegovih besedah je zanj največja nagrada, ko po koncu koncerta na ustih poslušalcev in poslušalk vidi nasmeh. In kaj je po njegovih besedah najpomembnejša stvar, ki se jo je naučil v več kot 25-letni karieri? "Verjeti vase in se držati svoje poti. Jaz sem izbral glasbo in se je držim. V tem času nisem izbiral poti, s pomočjo katere bi bil bolj popularen. To sem počel počasi in potrpežljivo," je sklenil.

KOMENTARJI (4)

Panter 63
20. 10. 2025 20.59
Komentator "delavec Slo" bil v prvih vrstah. Njegov fan.
Anion6anion
20. 10. 2025 20.52
+1
Kdo???
Želko Kacin
20. 10. 2025 20.34
+0
kmet
Aist 48
20. 10. 2025 20.46
+0
Odličen pevec,predvsem pa velik človek!
