Sergej Ćetković znova razgrel Ljubljano: Kariero sem gradil potrpežljivo

Črnogorski pevec Sergej Ćetković, ki je pred tremi leti prvič stopil pred slovensko občinstvo prav v Cankarjevem domu, se je vrnil na kraj, kjer se je vse začelo. "Tri leta sem starejši od prejšnjega koncerta. Od tedaj ni nekih vidnih sprememb," je dejal.

Kot je povedal, ima ljubljanski koncert v spominu kot enega najboljših koncertov v svoji karieri. "Zelo je velik izziv, ko vas prvič posluša občinstvo, ki za vas še ni slišalo - mogoče vas pozna 10 odstotkov publike, ostali pa so tu zaradi priporočila ostalih ali pa so nas želeli spoznati ... Takrat je tudi naš trud mnogo večji. Ko publika to energijo vrne, je na koncu fenomenalno," je dejal.

Po njegovih besedah je zanj največja nagrada, ko po koncu koncerta na ustih poslušalcev in poslušalk vidi nasmeh. In kaj je po njegovih besedah najpomembnejša stvar, ki se jo je naučil v več kot 25-letni karieri? "Verjeti vase in se držati svoje poti. Jaz sem izbral glasbo in se je držim. V tem času nisem izbiral poti, s pomočjo katere bi bil bolj popularen. To sem počel počasi in potrpežljivo," je sklenil.