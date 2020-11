Šesto desetletje uspehov: Bruce Springsteen z novim albumom do rekorda

Vse se je pričelo leta 1975, ko se je plošča 'Born to Run' zavihtela med najboljše tri albume tistega časa, njegova glasbena zgodba pa se je raztegnila uspeh dolg 45 let, ki ga krasi kar dvajset nepozabnih studijskih albumov. 'The Boss' je z najnovejšim izdelkom z naslovom 'Letter To You' postal prvi izvajalec, katerega albumi so se v vsakem od zadnjih šestih desetletij zavihteli med peterico najboljših na lestvici.

Glasbena legenda Bruce Springsteen se je znova zapisal v zgodovino. Pred dnevi je namreč izšel njegov novi studijski album Letter To You, ki je postal njegov 21. tovrstni glasbeni izdelek, ki se je uvrstil med deset najboljših na lestvici Billboard in hkrati postal najbolje prodajani album tedna s kar 96 tisoč prodanimi primerki. 71-letni pevec je po številu prodanih kopij presegel tedenski uspeh ob izidu albuma High Hopes, ki ga je izdal leta 2014. 45 let kariere je pevcu prineslo svojevrstni rekord, postal je namreč prvi glasbeni izvajalec, katerega albumi so se zavihteli med peterico najboljših v vsakem od šestih različnih desetletij od izida prvega studijskega izdelka do danes.

Leta 1975 je luč sveta ugledal njegov ikonični albumBorn to Run, ki je na lestvici zavzel tretje mesto, tri leta za tem pa je izdelek Darkness on the Edge of Town prišel na peto mesto Billboardove lestvice. V osemdesetih je izdal kar pet albumov, začenši z The River, vsi pa so se uvrstili med pet najboljših svojega časa. Ob tem so kar štirje od petih prišli celo na prvo mesto lestvice, vključno z nepozabnimBorn in the U.S.A. iz leta 1984.

icon-expand Springsteen je svojo uspešno glasbeno pot pričel pisati s prvim albumom, 45 let kasneje pa je postal prvi glasbeni izvajalec, ki je imel albume na prvih petih mestih v kar šestih različnih desetletjih. FOTO: AP

V devetdesetih jeHuman Touchprišel na drugo inLucky Townna tretje mesto, album zbranih hitov pa leta 1995 na prvo. Začetek novega stoletja je za The Bossa predstavljal novo obdobje izjemnih uspehov, saj je bilo v tistem času kar šest njegovih studijskih albumov uvrščenih med najboljših pet, od tega so kar štirje kraljevali na vrhu lestvice (The Rising, Devils & Dust, Magic ter Working on a Dream). Novo desetletje po letu 2010 je ponudilo kar štiri njegove albume, ki so se zapisali med najboljših pet znamenite lestvice. Prišlo je leto 2020 in z njim nov album neustavljivega rockerja, Letter to You se je povzpel na drugo stopničko.

''Slišal sem nekaj svoje glasbe iz leta 1975 in si rekel: 'To je bilo nekje sedem ali osem življenj nazaj,' ta glasba namreč živi neko svoje življenje. To življenje sem živel tudi jaz in bilo je krasno, ampak zdaj živim popolnoma drugo,''je o svoji glasbeni rasti čez desetletja ustvarjanja povedal Springsteen. Letter to You je njegov 20. studijski album, objavil pa je tudi 23 albumov z nastopov v živo, 8 kompilacij, 17 video albumov ter album s filmsko glasbo. ''V studiu smo preživeli en teden, pravzaprav pet dni, za tem pa uredili celotno ploščo. Vse je potekalo v živo, brez dodatnega nasnemavanja glasov in inštrumentov. To je bila prva prava studijska izvedba v živo, ki smo jo kadarkoli speljali,'' je najnovejši izdelek opisal dvajsetkratni dobitnik nagrade grammy.