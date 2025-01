Sesterski blues-rock dvojec Larkin Poe poje prešerno

Proti koncu novega albuma zasedbo Larkin Poe nekolikanj zanese. Poprej črvsti pop-rock songi izgubijo zvedavo melodičnost. A tudi večja vsebnost enostavnejšega country napoja v songih You Are The River in Fool Outta Me vtisa o celoti ne razvrednoti. Larkin Poe ali sesterski dvojec delujoč v Nashvilleu domisleno ohranja južnjaško blues-rockovsko, mestoma tudi boogie-woogie tradicijo. Otvoritev osme albumske partije nekdanjega družinskega tria prikupno spomni na komercialno zlate čase slavnih Aerosmith. Toda šele po tem, ko Larkin Poe z uvodno Mockingbird potrdita, da so njuni največji vzorniki vseeno ikonski The Allman Brothers. Hkrati je težko verjeti, da Larkin Poe ne bi poznali zapuščino Jeffa Healyja, kanadskega virtuoza s slide kitaro na kolenih. Ob njegovega prezgodnjega slovesa leta 2008 uspešnih instrumentalistov (in obenem pevcev) iz te muzikantske panoge ni bilo kaj dosti.

Mimogrede, Edgar Allan Poe, največji ameriški literat, naj bi bil bratranec pra-pra-pra-dedka glasbenic. Prijetno poslušalsko izkušnjo, kar album Bloom nedvomno je, posebej začinita obe (sicer različni) polovici kalorične uspešnice Easy Love. Med ti sta na predvajalni listi vrinjeni polbaladna Little Bit ter Bluephoria, slednja nemara najbolj klasično, pač po sočnem honky-tonk ključu zdizajnirana skladba med vsemi. Prav tu gre opozoriti še, da je prejšnji daljši zamah Larkin Poe, zbirka priredb naslovljena Blood Harmony (izdan 2022), komaj lani dobil celo grammyja kot najboljši sodobni blues album. Pričujoči je povsem avtorski. Vokalistka Rebecca in Megan Lovell (sestra Jessica je iz tria izstopila in šla po svoje že leta 2009) sta skupaj s svojim spremljajočim bendom ravno z Bloom dúšnim staro-rockerjem sedli naravnost na naročje. Romanca se zdi neizbežna. Ta bržčas sledi že po naslednjem rifu.

Ocena: 4