Šesti predstavljajo pesem Fantazije

Šesti je skupina, ki se je širši javnosti predstavila pred kratkim, čeprav ima daljšo zgodbo o nastanku. Pred leti so ga ustanovile mlade dijaške glave, danes pa ga sestavljajo te iste, a vendarle bolj zrele in izkušene. Staro ime, Šesti metek, so pred kratkim pustili za sabo, odvrgli metek, in ohranili ime Šesti. Ostali so zvesti svojemu glasbenemu izrazu, a so vseeno, simbolno, stopili na novo pot. S spremembo imena je v bandu zavel nov ustvarjani veter – najprej so v svet spustili skladbo o razpadu in osvoboditvi z naslovom Zmeden, sedaj pa predstavljajo Fantazije.
V svetu, ki od nas pričakuje popolnost, življenje po pravilih in nenehno pehanje za tistim nekaj, Šesti s Fantazijami nastavljajo ogledalo družbi pričakovanj. Singel govoriji o trenutku, ko zmanjka kisika, ko zmanjka moči in moraš izbrati med obstankom v svetu iluzij ali korakom naprej.
Rdeča ali modra tableta? Šesti so iskren zapis o zadušljivosti današnjega sveta podkrepili z melodičnimi rock riffi, intenzivnim vokalom in refrenom, ki ostane. "Fantazije so iskren rock poklon vsem, ki si upajo pogledati izven okvirjev, tistim, ki se borijo s svojimi demoni in hkrati iščejo svobodo. V glasbi," o novi pesmi, ki je dobila tudi videospot, pravijo Šesti.
