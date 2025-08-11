Svetli način
Šesti predstavljajo pesem Fantazije

Ljubljana, 11. 08. 2025 12.12 | Posodobljeno pred 13 dnevi

K.Z.
Šesti z novo skladbo Fantazije, nadaljujejo svojo pot proti prvencu, ki bo izšel jeseni. Surova, energična in brezkompromisna skladba je odsev trenutka, ko se nam svet začne rušiti pred očmi.

Šesti je skupina, ki se je širši javnosti predstavila pred kratkim, čeprav ima daljšo zgodbo o nastanku. Pred leti so ga ustanovile mlade dijaške glave, danes pa ga sestavljajo te iste, a vendarle bolj zrele in izkušene. Staro ime, Šesti metek, so pred kratkim pustili za sabo, odvrgli metek, in ohranili ime Šesti. Ostali so zvesti svojemu glasbenemu izrazu, a so vseeno, simbolno, stopili na novo pot. S spremembo imena je v bandu zavel nov ustvarjani veter – najprej so v svet spustili skladbo o razpadu in osvoboditvi z naslovom Zmeden, sedaj pa predstavljajo Fantazije.

Skupino Šesti sestavljajo: Mitja Galun – kitara, Barbara Ferčec – klavir, Klemen Javšovec – bas, Krištof Blažič – vokal, kitara in Timotej Auguštin – bobni.
Skupino Šesti sestavljajo: Mitja Galun – kitara, Barbara Ferčec – klavir, Klemen Javšovec – bas, Krištof Blažič – vokal, kitara in Timotej Auguštin – bobni. FOTO: Arhiv izvajalca

V svetu, ki od nas pričakuje popolnost, življenje po pravilih in nenehno pehanje za tistim nekaj, Šesti s Fantazijami nastavljajo ogledalo družbi pričakovanj. Singel govoriji o trenutku, ko zmanjka kisika, ko zmanjka moči in moraš izbrati med obstankom v svetu iluzij ali korakom naprej. 

Rdeča ali modra tableta? Šesti so iskren zapis o zadušljivosti današnjega sveta podkrepili z melodičnimi rock riffi, intenzivnim vokalom in refrenom, ki ostane. "Fantazije so iskren rock poklon vsem, ki si upajo pogledati izven okvirjev, tistim, ki se borijo s svojimi demoni in hkrati iščejo svobodo. V glasbi," o novi pesmi, ki je dobila tudi videospot, pravijo Šesti. 

