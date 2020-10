Sestri Miley in Noah Cyrus izdali prvo skupno pesem

Slavni sestri sta se kot duet predstavili s pesmijo, ki jo je 20-letna Noah marca prvič predstavila v solistični različici. 27-letna Miley se je tako odzvala na sestrino povabilo, pesem pa sta skupaj prvič zapeli v prenosu v živo.

"Nihče si ne more predstavljati, kako veseli in navdušeni sva z Miley, da sva prvič izdali skupno pesem. In ni zadnja!" je navdušeno zapisala Noah Cyrusna Instagramu. "Sestra, hvala ti, ker si zapela z mano. Kot vedno zveni čudovito. Tako zelo te imam rada in tako sem srečna, da sva skupaj na tej nori poti."

Na naslovni fotografiji singla I Got So High That I Saw Jesus se pevki držita za roke med sprehodom po družinskem posestvu v Nashvillu v zvezni državi Tennessee. Fotografirala ju je njuna mati Tish Cyrus. "Hvala najini mami, da je ujela ta trenutek, ko sva z Miley hodili na vrh hriba ob naši hiši v Nashvillu,"je še zapisala 20-letnica.

Noah Cyrus si utira pot med glasbene zvezde.

"Ta dan je za naju z Miley najlepši do zdaj. Sploh nisem vedela, da ta fotografija obstaja, dokler je ni mama objavila na Instagramu. Ta trenutek je poseben za nas in za celotno družino." Zvezdnica je v prvi polovici letošnjega leta v intervjuju za posebno izdajo revije Tmrw,z naslovomThe Mischief Issue,spregovorila o tem, kako je bilo odraščati v senci svoje sestre.

"V svoji sobi, kjer sem imela ugasnjene luči in sem se skrivala pred svetom, sem se počutila najbolj varno. A to ni življenje, ki sem si ga želela. Kadarkoli pomislim, koliko ljudi doživlja isto stvar, zlasti najstniki, pridem do zelo visoke številke. Vesela pa sem, ko vidim, da tudi drugi umetniki govorijo o podobnih težavah. Tako čutim, da nisem bila edina," je dejala Noah.

