Severa Gjurin premierno predstavila album Pomlad

"Pomlad se mi zdi ena taka lepa beseda. Meni osebno, pa mislim tudi nasploh, da pomeni en preporod oziroma neko novo rojstvo. Rojstvo pomladi, človeka ali da se preurediš in greš v neko novo obdobje. To je pomlad, neka sreča, svetloba," nam je povedala Severa Gjurin.

"Ta plošča je nastala tako, kot so včasih snemali Beatles. To pomeni, da smo se vsi dobili v eni ogromni sobi, postavili cel kup mikrofonov, ona je prišla z novimi idejami, ki jih nismo še nikoli slišali in potem smo sprobavali. Na takšen način smo odkrili tiste nore energije, ki se zgodijo in jih ujameš. Nismo jih zamudili in to je koncept te plošče," pa nam je povedal kitarist Dejan Lapanja.

"Severa boža, ampak ne na tak čuden, cenen ali kakorkoli način, ampak res globoko poboža," pa nam je povedal radijski urednik Jure Longyka.