Severa Gjurin leto zaključila uspešno: postala je mama in izdala skladbo Sonce

Za pevko Severo Gjurin in režiserjem Borisom Bezićem je zelo lepo leto, opisala sta ga kot poklicno izjemno produktivno, v dnevih pred božičem pa sta se razveselila tudi otroka. V novem letu predstavljata svež glasbeni izdelek, ki ga odlikuje čaroben in pravljični videospot. Želita si, da skladba Sonce poslušalcem prikliče mir in jim posvetli pogled na sedanjost in prihodnost.

V preteklem letu je Severa Gjurinizdala več novih skladb in kar dva albuma. Konec poletja je poslušalce razveselila s samostojno ploščo Ali je še kaj prostora?, decembra pa z bratomGalom akustičen album Srčno, v živo. Kljub določenim omejitvam zaradi pandemije pa je bilo tudi nekaj priložnosti za nastope: ''Osrečilo me je tudi, da je bilo moč v poletnih mesecih koncertirati, saj sva z Galom po vseh koncih Slovenije nastopala prav vsak teden. Nekaj koncertov sem imela s svojo zasedbo in vse to mi je dalo novih moči za naprej, ko so v jesenskem času koncerti zopet poniknili,'' je povedala Severa.

Mnogo zanimivih stvari pa je prišlo tudi na poklicno pot pevkinega partnerja, filmskega in televizijskega režiserja Borisa Bezića.''Režiral sem novo serijo TÊLE NOVELA, ki se bo primarno predvajala na VOYO,'' je na nov izdelek ponosen umetnik, ki pa je tudi režiser slovenskega filma Košarkar naj bo 2. Ob tem pove:''Do pandemije covida-19 se je število gledalcev strumno povzdigovalo nad 80 tisoč, kar film uvršča med najbolj gledane slovenske filme. Z vsemi temi gledalci je prišlo tudi nešteto lepih občutkov, ki jih sploh ne moreš zaobjeti.'' Boris je leto sklenil tudi kot režiser Severinega videospota za pesem z naslovom Sonce.V izdelek mu je uspelo ujeti vso čarobno, pravljično liriko, ki je v esenci te pesmi. Spot sta v svet poslala en dan pred silvestrovim. ''Kot popotnico, kot upanje, kot navdih ... vsem,''sta navdušena, saj je ta pozitivna in čarobna pesem ob tem dobila prav takšno vizualno podobo. Pravita, da so odzivi prekrasni in da je skladba skupaj s spotom mnoge povzdignila in nekako poudarila moč svetlobe in svetlega, kar v teh časih še malo bolj potrebujemo, kot že sicer..

''Kot pravi besedilo pesmi, je življenje sestavljeno iz težkih in medenih dni, in ne moreš si želeti le enega, ne gre. V življenju, v odnosih, v izkušnjah nasploh. Če sprejemaš človeka, ga sprejemaš v celoti–in tako tudi življenje. Svetloba in tema sta nerazdružljivi sestavini. A tisto, kar nas vedno lahko drži pokonci, je preprosta in stara misel, da za dežjem vedno posije sonce. Video je hommage lepoti življenja,'' sta pojasnila. Severa je poudarila, da je na Borisa ponosna, da je zasnoval in naredil tako čuten in močen video: ''Ponosna sem tudi na izdelek v celoti, saj je pesem ena mojih redkih avtorskih. Besedilo sem napisala sama, iz mojih grobih demo zametkov pa je Gal ustvaril krasen aranžma in odigral inštrumente.''

Boris je pojasnil, kako je videospot nastal: ''Videa smo se lotili s čudovito srčno in maloštevilno ekipo. Potrebovali smo več večerov in kar nekaj zgodnjih juter, da smo ujeli sonce tik nad horizontom, saj je tam le zelo kratek čas. To resnično dojameš šele, ko ga poskušaš posneti. Poleg tega je za efekt velikega sonca morala biti kamera oddaljena približno 500 metrov od naših mladih igralk, in to je naredilo to snemanje še bolj posebno.'' Severa s svojo mistično prezenco v spotu pooseblja naravo in je prepletena z otroško pronicljivo energijo kot eno glavnih sestavin videospota. ''S svojim naravnim, nekakšnim religiozno-poganskim duhom so tako plešoča dekleta kot Severa v odnosu s soncem in z njim v dialogu. To je globalno in nadčasovno gledano vedno visoko in vredno čaščenja,'' je še dodal.

Po produkcijsko uspešnih mesecih se je par pred izdajo nove skladbe in videospota nekoliko umiril in se pripravil na praznike ter na svojo novo vlogo. Predbožični dnevi so bili torej za njiju še posebej čudoviti: ''Obdarjena sva bila z zdravim otročkom in težko bi si želela kaj več. To je največje bogastvo, da imamo drug drugega in da smo zdravi, da ljubimo in smo ljubljeni,''se strinjata oba in dodajata:''Prav kičasto krasen konec decembra smo imeli. Lučke, posejane po našem domu, praznični okraski tu in tam, vonj po kakšni dobri večerji iz pečice, topli radiatorji in nov čudež med nama ... Zelo malo je manjkalo, da bi napravila družinski avtoportret na temo živih jaslic.''