Severina ekskluzivno iz Zagreba: Ljubljano imam za svojo

Severina je v zagrebški Areni nastopila v sklopu svoje nove turneje, ki jo je poimenovala Magic Tour. Na enem daljših koncertov, ta je trajal kar tri ure, se je preoblekla kar nekajkrat in s tem svojemu občinstvu razkazala kreacije slovenskega modnega oblikovalca Petra Movrina . "On je zame veliko odkritje. Spoznala sem ga prek ljudi, s katerimi sodelujem. Leo Kulaš mi ga je priporočil in priznam, da prej nisem vedela, kdo je. Nič nisem vedela o njem. Kostume sta mi Peter in njegov profesor Metod sešila en mesec pred začetkom turneje in svoje delo sta opravila izjemno. V veliko čast mi je, da sem spoznala še enega talentiranega umetnika in srečna sem, da se ukvarjam s tem poslom, da lahko spoznam ljudi, ki so odlični, kakovostni in ki so zelo cenjeni po svetu. Ponosna sem, ker je to nekdo iz Slovenije in da je to nekdo, ki sodeluje z velikimi modnimi hišami," je o Movrinu povedala Severina.

A Movrin ni edini Slovenec, s katerim je sodelovala. Pod režijsko taktirko se je podpisal mladi režiser Nejc Levstik , ki ga poznamo predvsem po Reki ljubezni in Usodnem vinu. A tu še ni konec. Na odru so se Severini pridružili slovenski plesalci, katerih koreografijo je sestavil Matic Zadravec . Ta je za 24ur.com nekaj tednov pred začetkom turneje povedal, da mu splitska glasbenica povsem zaupa pri ustvarjanju plesnih točk. "Mi se hecamo, da je to ena Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. Rada rečem, da je to ena multi-kulti ekipa, ki je naredila veliko pravljico za celotno našo družino," je povedala 47-letnica, ki je na odru pokazala tudi odlične plesne sposobnosti.

"Kaj lahko pričakujete v Ljubljani?" je vprašala Severina in v slovenščini odgovorila: "Samo ljubezen!"Severina, ki z žarom v očeh govori o Sloveniji in Ljubljani, pravi, da našo prestolnico jemlje kot svojo. "Že samo njeno ime. Ljubljana. Mesto, ki se začne z 'ljub'. Začne se z ljubeznijo," pravi Severina, ki bo v areni Stožice nastopila 21. decembra.

In kako se je na triurnem koncertu imela Severina? Kot je povedala v izjavi za našo medijsko hišo, je neizmerno uživala: "Zagrebška arena je največja arena na moji turneji in ima poseben čar. Imela sem se najboljše do zdaj. Všeč mi je, da občinstvo na moje koncerte pride pripravljeno, da so prišli na zabavo. To pomeni, da je skoraj 50 odstotkov mojega dela opravljenega. No, ne dela, tega mojega čudovitega hobija, petja."

Predvsem je vesela, da se srečuje z otroki, ki se nikoli niso učili hrvaškega jezika, a ga vseeno poznajo, razumejo, morda celo govorijo. "Ponosna sem, da otroci, ki se v šolah ne učijo več skupnega jezika (srbohrvaščina, op. a.), znajo moje pesmi na pamet. Vidim otroke, ki so iz Slovenije in znajo govoriti hrvaško," je dodala in povedala, da upa, da so za to 'krive' tudi njene pesmi: "Zame je to velik poklon, mogoče so prav moje pesmi tisti 'krivec', da so se spoznali z našim jezikom."

Bo turneja dobila epilog?

V prvem turnejskem sklopu je Severina vključila predvsem svoja mesta: Split, kjer je rojena, Beograd, od koder prihaja njen mož, Zagreb, kamor se nenehno vrača in kjer njen sin obiskuje šolo, ter Ljubljana, za katero pravi, da jo jemlje za svojo. Se bo ustavila še kje? "Za enkrat so bila v načrtu štiri mesta, a želim si iti še v Skopje, v Črno goro in v Sarajevo. Sarajevo obožujem. Iščemo dovolj velik prostor, kjer bi lahko imela koncert in kamor bi se turneja lahko razširila."