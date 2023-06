Severina izdala dva videospota hkrati in napovedala nov album

"Album je dance pop album in je namenjen vsem, ki imate radi zabavo, ples in vse, kar ljubijo mladi. Zasnovan je bil brez patetike in pretencioznosti in uspelo mi je," je več o svojem novem albumu ponosno povedala Severina.

Videospota za pesmi Sorry in Metak napovedujeta izdajo novega albuma A strana, ki bo izšel 4. julija. Avtor glasbe, besedila in aranžmaja obeh pesmi je Filip Miletić, ki je tudi glasbeni producent celotnega Severininega novega albuma, oba videospota pa podpisuje režiser Nemanja Novaković.

Severina je za naslednji teden napovedala izid pesmi in videospotov za skladbo Nebo feat. Sandi in KIMMV ter Pravda za ljubav, nato pa še za pesem Sto stepeni feat. L'Amiral.

Spodaj si lahko ogledate oba videospota: