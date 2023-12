Severina: Nimam trde kože

V enem bolj iskrenih in sproščenih intervjujev zadnjih nekaj let je Severina za našo medijsko hišo spregovorila o imenih, ki jih želi pozabiti, o svojem zadnjem albumu Sorry, na katerem je samo pet pesmi, povedala, zakaj teh pesmi na koncertih ne poje in spregovorila o življenju pod budnim očesom javnosti: "Ne, še vedno nimam trde kože. To bi bil zame poraz kot za človeka, če bi imela tršo kožo."

In če je sprva delovala zadržano, se je med intervjujem sprostila in na koncu celo priznala, da morda preveč, da je včasih biti iskren neumno. To pravi, da je nekoč slišala reči Gorana Bregovića in da se v tem pogledu – biti iskren na intervjuju – včasih strinja z njim. Intervju, v katerem si je za konec zaželela kar nekaj stvari ob vstopu v novo leto, se je končal zelo sproščeno in v smehu. "Želim si, da bi pozabila na nekatera imena, ki sem jih morala poznati zadnjih deset let v vseh teh sodnih postopkih. Samo da pozabim in da tega ni več. Želim si, da bi bili vsi srečni, zdravi, veseli, polni elana, da vsi delajo to, kar imajo radi, da se veselijo vsakega dneva posebej. Da se veselimo nekaterih res malih stvari, ki so mimo vseh naših potreb, da bi bili ljudje in da bi bili izpopolnjena, uspešna vrsta. Da smo tolerantni drug do drugega," si je ob koncu leta 2023 zaželela Severina, ki se lahko pohvali z uspešno 30-letno kariero in ki še vedno velja za eno najbolj priljubljenih hrvaških izvajalk na tleh nekdanje skupne države.