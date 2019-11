Severina novo pesem posvetila sinu

"Ti ne poznaš sveta tako dobro kot ga jaz, ko si mlad, verjameš vsem, a ti ne veš, kakšni so ljudje. Kam boš šel iz gnezda, ptiček moj? Gledajo me tvoje oči, kot da so moje," so verzi, s katerimi se prične Severinina nova pesem Rođeno moje, ki jo je posvetila sinu Aleksandru .

Pesem je to poletje napisal njen dolgoletni sodelavec, skladatelj Miloš Roganović. "Severina me je letos poklicala in me vprašala, če bi ji lahko napisal lepo, čustveno pesem," je začel pripovedovati Miloš, ki je o tematiki pesmi veliko razmišljal in se spraševal, kako naj napiše nekaj novega. "Ko pogledam Severino, vidim veliko zvezdo, umetnico, ki pa je na prvem mestu mama, ki se bori za dobrobit svojega otroka. Poleg tega pa se je primorana boriti proti raznim negativnim ljudem, ki ji poskušajo otežiti borbo in spore," je povedal o svoji sodelavki in dodal, da je tudi sam starš in je zato le svoja čustva prelil v pesem. "Tako je nastala pesem Rođeno moje in zaradi tega sem zelo srečen," je zaključil.

Severina pa je dejala, da se s pesmijo lahko poistoveti vsak starš in vsak človek. "Ko mi je Miloš poslal pesem, je v meni vzbudila čustveni vulkan in takoj sem se odpravila na snemanje. Sporočilo pesmi pa je brezpogojna ljubezen," je povedala.

Pesem je bila posneta pred mesecem dni v Zagrebu, videospot pa je bil posnet v Ljubljani – režiral ga je Nejc Levstik, ki je tudi režiser Severinine prihajajoče turneje The Magic Tour.