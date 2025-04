Severina po koncertu v Kranju: Lepo je, da Slovenci poznajo moje pesmi

Severina je pred dnevi nastopila v Kranju, pozneje pa je na družbenem omrežju delila več objav in posnetkov, s katerimi se je zahvalila vsem prisotnim oboževalcem. Hrvaška pevka, ki je tudi v Sloveniji zelo priljubljena, je zapisala, da je dokaz, da glasba ne pozna meja, tudi ta, da njene pesmi, ki so v hrvaščini, poznajo in razumejo številni mladi, ki se srbohrvaščine niso nikoli učili.

Severina se rada vrača v Slovenijo, kjer na njene koncerte prihajajo tudi številni mladi, ki poznajo in skupaj z njo pojejo njene uspešnice. Nič drugače ni bilo na nedavnem koncertu v Kranju, ki je hrvaško pevko očitno zelo navdušil, saj je na družbenem omrežju delila več posnetkov in objav, ki so nastali prav tam, v zapisih pa se je poklonila oboževalcem, ki so jo prišli poslušat.

"Neizmerno sem srečna in lepo je videti, da Slovenci poznajo, pojejo in razumejo moje pesmi, čeprav se v šoli ne učijo mojega jezika. Še posebej mladi. Glasba zares ne pozna meja," je pripisala ob posnetkih, na katerih je pokazala tudi publiko in mlade, ki so bili med oboževalci na koncertu v Kranju.

Ob fotografijah, ki so nastale istega dne, pa je zapisala: "Hvala, Kranj, bilo je kot na tekmi. Niso bili samo domačini, prišli so tudi Makedonci, Poljaki in Srbi. Skakali smo, ker nismo leni. Rada vas imam s pesmijo in pesem nas povezuje. Hvala ji!"

Z njo je zapela Tiya, ki je pod posnetkom, ki ga je delila Severina, zapisala, da je najsrečnejše dekle, ker je lahko z njo zapela pesem, ki ima posebno zgodbo za obe.

V Ljubljani se je družila s srbskimi študenti

Severina je velika podpornica srbskih študentov, ki že več mesecev protestirajo proti vladi in organizirajo velike shode po Beogradu in drugih srbskih mestih. Tem se je poklonila tudi na nedavnem obisku v Ljubljani, kjer je nadela rdečo rokavico in obula copate. Posnetek je delila tudi na družbenem omrežju, ob njem pa dodala zapis: "Ljubljana je dišala po svobodi in povezanosti s srbskimi študenti, ki jih imamo radi in jim zaupamo, saj so svetilnik ne le regije, ampak tudi Evrope."