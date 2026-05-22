Severina razmišljala o selitvi v Slovenijo: Resnično imam rada Ljubljano

Severina že leta s svojim glasom, stasom in spektakularnimi koncerti navdušuje oboževalce širom Balkana. Med nastopi rada pripravi šov, se velikokrat preobleče in poskrbi za skrbno dovršeno koreografijo. A za trenutno turnejo Ja samo pjevam se je odločila, da po vseh letih stopi korak nazaj, pokazati se namreč želi v preprosti opravi, kavbojkah in beli majici.

Nastopati želi namreč prav po načelih svoje uspešnice iz leta 1999, v kateri v refrenu zapoje: 'Jaz samo pojem, jaz samo igram. Jaz nimam razloga, da bi se sekirala ...' "Letos sem se odločila prav za to tretje, da nimam razloga, da bi se sekirala, in ga res nimam. Nekako vse stvari, ki so se mi dogajale ... Bilo je nekaj težkih situacij, ampak moram reči, da sem res imela eno prečudovito in prelepo življenje. In veliko sreče sem imela. Ne mislim na srečo v smislu, da se mi je nekaj posrečilo. Do vsega sem prišla po težji poti," nam je zaupala pevka in dodala: "Dvanajst let sem preživela na sodišču in moram priznati, da sem dobro. Zgodilo se je z razlogom. Končala sem pravno fakulteto in odlično se znajdem na sodišču. Mislim, da bi lahko bila celo odvetnica."

Hrvaška zvezdnica se počuti s Slovenci izjemno povezano, večkrat je celo dejala, da bi želela imeti tudi slovensko državljanstvo. "Resnično imam rada Ljubljano. In enkrat sem tudi načrtovala ... Mislila sem enkrat kupiti stanovanje in priti živet sem. Ne vem zakaj, mogoče zaradi teh mostov, ne vem ... Ljubljana se začne z 'ljub' ... kot ljubezen in res se. To sem rekla izključno zato, ker sem toliko tukaj in imam tukaj toliko koncertov, da bi mi to bilo okej," je priznala.

V preteklosti je med drugim sodelovala tudi z velikani slovenske produkcije, kot je Anže Škrube, pa tudi s Tomažem Pandurjem, katerega prezgodnja smrt jo je močno prizadela, saj sta postala zelo dobra prijatelja. V prihodnje pa bi si želela združiti sile z izjemno nadarjenim koreografom na področju sodobnega baleta Edwardom Clugom, ki je rojen v Romuniji, a že leta ustvarja v SNG Maribor.

Poleg pokrajine in uspešnih umetnikov pa jo močno navdušuje prav slovensko občinstvo, ki ji vedno znova dokaže, da je pripravljeno za žur do jutranjih ur. "Kar imam rada pri Slovencih, je to, da se radi zabavajo do zadnjega centa, ki so ga plačali za koncerte, in to je tisto, česar mi nihče ni verjel. Kakšni so koncerti v Sloveniji? Vsi mislijo, da ste vi iz Evrope zadržani, ampak ni tako," je povedala 54-letnica.