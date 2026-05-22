Glasba

Severina razmišljala o selitvi v Slovenijo: Resnično imam rada Ljubljano

Ljubljana, 22. 05. 2026 13.07 pred 12 minutami 3 min branja 2

Avtor:
Anastasija Jović E.K.
Severina

Priljubljena pevka Severina je v pogovoru za našo televizijo odkrito spregovorila o želji po slovenskem državljanstvu, svoji ljubezni do Ljubljane in o slovenskem občinstvu, za katerega pravi, da je izjemno energično in se zna zabavati do konca vsakega nastopa.

Severina že leta s svojim glasom, stasom in spektakularnimi koncerti navdušuje oboževalce širom Balkana. Med nastopi rada pripravi šov, se velikokrat preobleče in poskrbi za skrbno dovršeno koreografijo. A za trenutno turnejo Ja samo pjevam se je odločila, da po vseh letih stopi korak nazaj, pokazati se namreč želi v preprosti opravi, kavbojkah in beli majici.

Nastopati želi namreč prav po načelih svoje uspešnice iz leta 1999, v kateri v refrenu zapoje: 'Jaz samo pojem, jaz samo igram. Jaz nimam razloga, da bi se sekirala ...' "Letos sem se odločila prav za to tretje, da nimam razloga, da bi se sekirala, in ga res nimam. Nekako vse stvari, ki so se mi dogajale ... Bilo je nekaj težkih situacij, ampak moram reči, da sem res imela eno prečudovito in prelepo življenje. In veliko sreče sem imela. Ne mislim na srečo v smislu, da se mi je nekaj posrečilo. Do vsega sem prišla po težji poti," nam je zaupala pevka in dodala: "Dvanajst let sem preživela na sodišču in moram priznati, da sem dobro. Zgodilo se je z razlogom. Končala sem pravno fakulteto in odlično se znajdem na sodišču. Mislim, da bi lahko bila celo odvetnica."

Pevka zelo rada nastopi na naših tleh.
Severina: Ljubljana se začne z 'ljub' ... kot ljubezen in res se

Hrvaška zvezdnica se počuti s Slovenci izjemno povezano, večkrat je celo dejala, da bi želela imeti tudi slovensko državljanstvo. "Resnično imam rada Ljubljano. In enkrat sem tudi načrtovala ... Mislila sem enkrat kupiti stanovanje in priti živet sem. Ne vem zakaj, mogoče zaradi teh mostov, ne vem ... Ljubljana se začne z 'ljub' ... kot ljubezen in res se. To sem rekla izključno zato, ker sem toliko tukaj in imam tukaj toliko koncertov, da bi mi to bilo okej," je priznala.

V preteklosti je med drugim sodelovala tudi z velikani slovenske produkcije, kot je Anže Škrube, pa tudi s Tomažem Pandurjem, katerega prezgodnja smrt jo je močno prizadela, saj sta postala zelo dobra prijatelja. V prihodnje pa bi si želela združiti sile z izjemno nadarjenim koreografom na področju sodobnega baleta Edwardom Clugom, ki je rojen v Romuniji, a že leta ustvarja v SNG Maribor.

Poleg pokrajine in uspešnih umetnikov pa jo močno navdušuje prav slovensko občinstvo, ki ji vedno znova dokaže, da je pripravljeno za žur do jutranjih ur. "Kar imam rada pri Slovencih, je to, da se radi zabavajo do zadnjega centa, ki so ga plačali za koncerte, in to je tisto, česar mi nihče ni verjel. Kakšni so koncerti v Sloveniji? Vsi mislijo, da ste vi iz Evrope zadržani, ampak ni tako," je povedala 54-letnica.

Nekaj časa je razmišljala o selivi v Slovenijo.
Koncerti Splitčanke so znani po tem, da so izjemno čustveni, ogromno energije pa venomer nameni tudi svojim oboževalcem, s katerimi rada poklepeta kar med koncertom. Na njih pa jo vedno spremljajo tudi njeni bližnji, zadnje čase vse večkrat tudi njen sin Aleksander, ki pa se do pred kratkim ni zavedal širine slave svoje uspešne mame. "No, v bistvu še pred dvema, tremi leti ni imel pojma. Vedel je nekaj o tem ... Nikoli nisem gledala svojih koncertov, videospotov ali česarkoli na televiziji. Bil je popolnoma izoliran od tega, šele pred tremi leti, ko so deklice iz razreda začele o tem govoriti ali nekaj takega," je sklenila pevka, ki pravi, da mu je njena kariera všeč in da jo brez njenega nagovarjanja rad pride podpreti.

KOMENTARJI2

MEDKO
22. 05. 2026 13.15
Raje ne..
Misanthrope
22. 05. 2026 13.15
Pls ne
Jo prepoznate? Ta dojenčica je danes ena največjih glasbenih legend
Pia Filipčič: 'Kdo sem jaz, da bi sodila? Vsak pokaže sebe'
Ta 4-tedenska sprememba prehrane bi lahko upočasnila staranje
Cenovni kaos na hrvaški obali: Kako se izogniti dragim pastem
Pivo ni več isto: kaj se dogaja v barih?
Prihaja El Niño: vrtičkarje bi lahko čakali suša, neurja in slabši pridelek
Kultno pecivo, ki nas popelje v čase otroštva
Oklepnik
