Severina spet sodeluje s 'starim' menedžerjem in s polno paro snema nove pesmi

Severina se je v tem letu morala soočiti s kar nekaj zasebnimi problemi: najprej ji je preglavice povzročal nekdanji partnerMilan Popović, s katerim je v sporu glede skrbništva sina Aleksandrom. Kasneje se je zaradi sina zatekla v Beograd, kjer ga je Milan imel zaprtega v stanovanju zaradi samoizolacije in pevka ni mogla do njega. Severina je morala zaradi zaprtja mej ostati v srbski prestolnici. No, kasneje pa naj bi se celo sprla s svojim možem Igorjem Kojićem in se vrnila v hrvaško prestolnico skupaj s sinom.