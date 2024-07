Severina svetuje mladim glasbenikom: Ostanite to, kar ste

OGLAS

Severina je na glasbeni sceni že zares dolgo let, v svoji karieri pa je doživela marsikaj. Prav zato so njeni nasveti mladim glasbenikom vredni zlata. "Treba je ohraniti svojo edinstvenost, stati za svojo osebnostjo, glasom, odnosom do glasbe," jim svetuje hrvaška zvezdnica, ki bo letos ponovno sedla na žirantski stol oddaje Superstar.

Priprave na šov, ki se predvaja na naši sestrski televiziji RTL, so trenutno v polnem teku, saj žiranti že spoznavajo nove kandidate. 52-letnica je nad letošnjim izborom navdušena. "Letos so kandidati še boljši, jaz sem srečna in zadovoljna! Imamo ogromno posameznikov, ki pišejo svoje pesmi, so kantavtorji in to nas zanima. Dobro je tudi, da so si kandidati različni, pojejo različne zvrsti, in to je za nas v žiriji super," je komentirala pevka, ki vsem sodelujočim polaga na srce, naj ostanejo, to, kar so.