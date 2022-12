Severina v sodelovanju z Dinom Merlinom predstavila pesem o močni ženski

"Sem srečna ženska, kaj ni to očitno? Sreča spremlja hrabre..." so verzi, ki odprejo Severinino novo pesem Vjerujem u boga , skladatelj in aranžer je Filip Miletić , besedilo pa je napisal Dino Merlin . Pri nastanku pesmi je sodeloval tudi otroški pevski zbor 'Zagrepčanke i dečki'. Pesem bo uvrščena na njen novi album, ki bo izšel 21. marca prihodnje leto.

Severinina vez s pesmijo je zelo močna, kar je potrdil njen bližnji prijatelj: "Razmišljal sem o tem, da je talent ena redkih stvari, ki ni naprodaj. Talenta tudi ne moreš nekomu vzeti. S talentom se rodiš, z njim sanjaš in delaš, na koncu ti je talent sredstvo preživetja. Glasba, ki jo ustvarja Filip Miletić, absolutni vladar notnega zapisa ter morda eden najbolj nadarjenih avtorjev nove generacije. Impresivno besedilo je napisal Dino Merlin, ki zelo redko piše za druge. Izvajalka je Severina. Ta tri imena pritegnejo veliko pozornosti in tudi veliko spoštovanja."

"Že s prvim poslušanjem pesmi je Dino Merlin naslikal segmente iz Severininega življenja ter jih na perfekten način, tako kot zna le on, pretvoril v besedilo nove pesmi. S samo nekaj besedami je mu je uspelo narediti nekaj na videz nemogočega. Njegove pesmi so iskrene in avtentične, z lahkoto nam prenaša emocije in ob tem opisuje življenje. Vse to slišimo v novi pesmi, ki vstopa v Severinin svet bolečine, prevar in skušnjav, glasba, ki jo je napisal Filip Miletić, pa nam gre hitro v uho."