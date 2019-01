Severina v stilu Lare Croft napovedala izdajo novega albuma

46-letna hrvaška diva Severina Kojić je pred kratkim napovedala izdajo novega albuma Halo: ta bo predvidoma izšel 1. februarja letos (z nekajmesečno zamudo, saj bi album po prvotnih napovedih moral ugledati luč sveta že v poletnih mesecih lani). Na svojem Instagram profilu je delila krajši posnetek, v katerem je spregovorila o novih skladbah in priznala, da na vsak izdan album gleda, kot bi bil njen prvi: ''1. februarja bo izšla digitalna izdaja novega albuma, po dveh tednih pa tudi CD s 17 skladbami. Veselim se, ker jih bomo lahko poslušali skupaj ...'' Dodala je, da je glede na število pripravljenih skladb razmišljala o izdaji dvojnega albuma, a si je nato premislila: ''Nisem bila prepričana, ali bi za dvojni album potrebovala tudi dvojni naslov ... Torej, da ne bi preteklo še eno leto pred izdajo, sem se odločila vse pesmi objaviti v enem albumu, ki nosi naslov Halo.''

Severina je obenem priznala, da je imela srečo, ker so ji pesmi pošiljali praktično vsi, ki se na Hrvaškem ukvarjajo s pisanjem skladb: ''Imela sem srečo, ker sem lahko izbirala, katere pesmi želim imeti na svojem novem albumu.'' Na nov album so morali njeni oboževalci čakati kar sedem let, njegovo izdajo pa je pospremila tudi s krajšim napovednikom, ki ga je delila na svojem Instagramu.