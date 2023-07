Severina z novim izzivalnim videospotom

"Album je dance pop album in je namenjen vsem, ki imate radi zabavo, ples in vse, kar ljubijo mladi. Zasnovan je bil brez patetike in pretencioznosti in uspelo mi je," je o svojem novem albumu povedala Severina, ki je za pesem Pravda za ljubav posnela še posebej izzivalen videospot, saj hrvaška zvezdnica v njem zapeljuje tako plesalce kot plesalke. Zametki bolj drzne Severine so sicer vidni že v videospotu za Sorry, prvi singel z novega albuma.

Spodaj si lahko ogledate oba nova videospota: