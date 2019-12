Po Beogradu, Zagrebu in Splitu je Čarobna turneja Severine doživela epilog tudi v Stožicah. Pri šovu so imeli prste vmes tudi Slovenci. Koreografijo za plesne točke sta namreč sestavila priznana slovenska plesalca, Erik Bukovnik in Matic Zadravec. Glede na težko obdobje, ki ga hrvaška zvezdnica doživlja s sodnimi bitkami za sina, pa je bil spektakel na odru brezhiben.