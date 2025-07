Severino na koncertu v Sloveniji spravili v jok upokojenki Kati in Cvetka

Da nikoli ni prepozno za uresničevanje želja in da so leta zgolj številka, sta dokazali 89-letna Kati in 83-letna Cvetka , ki sta bili minuli vikend prvič v življenju na koncertu – na koncertu hrvaške pevke Severine , ki jo spremljata in poslušata že leta. Ter kot da to ni dovolj, sta jo posrečeni dami zaradi svoje pozitivne energije tudi spoznali. Imata celo fotografijo, ki je že zakrožila po spletu.

Hrvaška diva Severina si je od petkovega koncerta v Portorožu obetala še en prijeten poletni večer, preživet s svojimi oboževalci, ki pa sta ga nepričakovano popestrili dve starejši gospe med občinstvom. Kljub temu, da je bil to za Kati in Cvetko sicer prvi koncert v življenju, sta prepevali in plesali, kot da je zadnji. Po poročanju hrvaških medijev naj bi dami s svojo pozitivno in vedro energijo nalezli vse ljudi okoli sebe in tako poskrbeli, da ju je opazila tudi Severina z odra.

"Tam pod tonskim mojstrom že cel večer opazujem dve čudoviti dami med občinstvom. Polepšali sta mi leto, teden, dan ... in še vsa prihajajoča leta! Prosim, da se pokažeta, da se vam lahko zahvalimo," je prekinila koncert Severinina pevka in nagovorila Kati in Cvetko, ki sta nemudoma očarali zbrane in si prislužili dolg aplavz. Po koncu koncerta ju je nato 53-letna pevka povabila v zaodrje, kjer sta Kati in Cvetka prišli do fotografije za spomin, padle pa so tudi solze sreče.