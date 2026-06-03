Shaggy ob 30. obletnici kariere z novim albumom

"To počnem že 30 let. Kako torej poiskati dobre načine za izražanje nečesa, s čimer se lahko poistovetiš," je ob obletnici delovanja povedal Shaggy, ki okrogli mejnik obeležuje z novim albumom z naslovom Lottery.

Raper je ob tem razkril anekdoto: "Pred leti sem o tem govoril z Lionelom Richiejem. Dejal mi je, da je napisal le eno pesem. Odvrnil sem: 'Kako to misliš?' Nadaljeval je: 'Ta ena sama pesem se imenuje: Ljubim te!' Potem mi je zapel kup svojih uspešnic z besedilom: 'Ljubim te!' Razumel sem. Dodal je še: 'Če si mlad ali star, bel ali temnopolt, hetero ali homoseksualec, karkoli ... Vsi imamo enaka čustva.'"

Spomnimo, raper se je v preteklosti podpisal pod hite, kot so It Wasn't Me, Boombastic in Angel.