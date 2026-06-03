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Glasba

Shaggy ob 30. obletnici kariere z novim albumom

Los Angeles, 03. 06. 2026 19.30 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Simon Vadnjal E.M.
Shaggy

Raper Shaggy 30-letnico kariere obeležuje z novim albumom z naslovom Lottery. Ta ni naključen, saj jamajško-ameriški zvezdnik pravi, da je uspeh v današnji glasbeni industriji mogoče primerjati z zadetkom na loteriji. Med svoje mentorje v tri desetletja dolgi karieri šteje tudi legendarnega Lionela Richieja ter britanskega zvezdnika Stinga. V jamajškem Kingstonu rojeni pevec je slovensko občinstvo leta 2014 navdušil na reggae festivalu Overjam v Tolminu, umetniško ime Shaggy pa si je nadel po spremljevalcu risanega junaka Scooby-Dooja.

"To počnem že 30 let. Kako torej poiskati dobre načine za izražanje nečesa, s čimer se lahko poistovetiš," je ob obletnici delovanja povedal Shaggy, ki okrogli mejnik obeležuje z novim albumom z naslovom Lottery.

Raper je ob tem razkril anekdoto: "Pred leti sem o tem govoril z Lionelom Richiejem. Dejal mi je, da je napisal le eno pesem. Odvrnil sem: 'Kako to misliš?' Nadaljeval je: 'Ta ena sama pesem se imenuje: Ljubim te!' Potem mi je zapel kup svojih uspešnic z besedilom: 'Ljubim te!' Razumel sem. Dodal je še: 'Če si mlad ali star, bel ali temnopolt, hetero ali homoseksualec, karkoli ... Vsi imamo enaka čustva.'"

Spomnimo, raper se je v preteklosti podpisal pod hite, kot so It Wasn't Me, Boombastic in Angel.

Shaggy Lottery album kariera

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