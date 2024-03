Shakira: Ko ti življenje ponudi limone, stisni limonado, jaz sem pisala pesmi

Zvezdnica je na svojem dvanajstem studijskem albumu zbrala pesmi, ki jih je napisala v obdobju, ko ji je bilo najtežje in je prebolevala nezvestobo nogometaša. Prav oče njenih dveh sinov Sashe in Milana je bil po njenih besedah eden od krivcev, da je prenehala z ustvarjanjem glasbe. "Tu in tam sem izdala kakšno pesem, vendar mi je bilo res težko sestaviti celoto," je povedala ob predstavitvi albuma v The Tonight Showu in ponovno udarila po Piqueju: "Prej nisem imela časa. Za to je bil kriv moj mož, zdaj ga nimam. Moj mož me je vlekel k tlom, a zdaj sem svobodna in lahko spet delam."