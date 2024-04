Shakira med nastopom na Coachelli oznanila prihajajočo svetovno turnejo

Festival Coachella bo znova potekal dva aprilska vikenda, in sicer od 12. do 14. aprila ter od 19. do 21. aprila, med glavnimi nastopajočimi pa so Lana Del Rey, Doja Cat, Tyler, The Creator, znova pa se bo za to priložnost združila skupina No Doubt z Gwen Stefani na čelu. Priznani festival se znova odvija v puščavi v Koloradu, na njegovih odrih pa bosta nastopila tudi londonska rock skupina Blur ter južnokorejska didžejka in pevka Peggy Gou.