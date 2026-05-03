Shakira na Copacabano privabila dva milijona ljudi

Shakirin nastop se je začel okoli 23. ure, več kot uro po predvidenem terminu, ob vzklikih oboževalcev in burnem aplavzu, medtem ko so nad njimi leteli droni, ki so v portugalščini izpisovali 'Ljubim te, Brazilija'. Kolumbijska superzvezdnica je z naklonjenostjo govorila o svojem prvem obisku Brazilije pred približno tremi desetletji.

"Sem sem prišla, ko sem bila stara 18 let, in sanjala sem, da bom pela za vas. In zdaj poglejte to. Življenje je čarobno!" Shakira je zapela priljubljene pesmi, kot so Hips Don't Lie, La Tortura in La Bicicleta. Zaključila je s pesmijo BZRP Music Sessions #53/66, ki je sledila njeni ločitvi od španskega nogometaša Gerarda Piquéja.

Med koncertom si je vzela čas, da je proslavila žensko odpornost. "Ženske, vsakič, ko pademo, vstanemo malo modrejše," je dejala navdušeni dvomilijonski publiki. Župan Ria Eduardo Cavaliere je na omrežju X zapisal, da se je koncerta udeležilo dva milijona ljudi. "Volkulja je v Riu ustvarila zgodovino," je zapisal in se sklical na Shakirino uspešnico iz leta 2009.