Glasba

Shakira na Copacabano privabila dva milijona ljudi

Rio de Janeiro, 03. 05. 2026 10.15 pred 4 minutami 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Shakira priredila glasbeni šov na legendarni Copacabani.

Kolumbijska superzvezdnica Shakira je na plaži Copacabana v Riu de Janeiru priredila brezplačen koncert, dogodek, ki je po besedah župana mesta na eno najbolj ikoničnih obal na svetu privabil dva milijona ljudi. Nastop je sledil podobnim spektaklom Madonne leta 2024 in Lady Gage lani. Rekord za največjo udeležbo na koncertu solo izvajalke sicer ostaja v rokah slednje, v ritmih njenih hitov je plesalo med približno 2,1 in 2,5 milijona ljudi.

Shakirin nastop se je začel okoli 23. ure, več kot uro po predvidenem terminu, ob vzklikih oboževalcev in burnem aplavzu, medtem ko so nad njimi leteli droni, ki so v portugalščini izpisovali 'Ljubim te, Brazilija'. Kolumbijska superzvezdnica je z naklonjenostjo govorila o svojem prvem obisku Brazilije pred približno tremi desetletji.

"Sem sem prišla, ko sem bila stara 18 let, in sanjala sem, da bom pela za vas. In zdaj poglejte to. Življenje je čarobno!" Shakira je zapela priljubljene pesmi, kot so Hips Don't Lie, La Tortura in La Bicicleta. Zaključila je s pesmijo BZRP Music Sessions #53/66, ki je sledila njeni ločitvi od španskega nogometaša Gerarda Piquéja.

Med koncertom si je vzela čas, da je proslavila žensko odpornost. "Ženske, vsakič, ko pademo, vstanemo malo modrejše," je dejala navdušeni dvomilijonski publiki. Župan Ria Eduardo Cavaliere je na omrežju X zapisal, da se je koncerta udeležilo dva milijona ljudi. "Volkulja je v Riu ustvarila zgodovino," je zapisal in se sklical na Shakirino uspešnico iz leta 2009.

FOTO: AP

Brezplačni koncerti so del poskusa spodbuditve gospodarske aktivnosti. "Za nas so zabave resen posel. Ker zabave ustvarjajo delovna mesta, dohodek, razvoj in identiteto mesta," je dejal župan. "Naša naložba v ta koncert nam bo prinesla štiridesetkrat večji finančni donos."

Shakirin nastop bi lahko po študiji mestne hiše in občinskega turističnega podjetja Riotur zahvaljujoč prilivu turistov in denarju, porabljenemu v restavracijah, hotelih in trgovinah, prinesel približno 132 milijonov evrov. Rekord za največjo udeležbo na koncertu solo izvajalke sicer ostaja v rokah Lady Gaga, v ritmih njenih hitov je lani plesalo med približno 2,1 in 2,5 milijona ljudi.

