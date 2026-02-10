Nezgoda med Shakirinim koncertom: Nesrečno padla

Tokrat se je v nemilosti odrskih zapletov in nesrečnih padcev ponovno znašla kolumbijska pevka Shakira. Med energično izvedbo svoje skladbe Si Te Vas je na visokih petah izgubila ravnotežje in padla. Videti je bilo, da si je pri tem poškodovala gleženj in komolec, s seboj na tla pa je ob tem potegnila tudi stojalo za mikrofon.
A kot znajo le pravi profesionalci, je 49-letna glasbena zvezdnica po padcu nemudoma vstala in nadaljevala s pesmijo, kot da se nič ne bi zgodilo. Po koncertu pa se je oglasila na Instagramu in pomirila svoje oboževalce: "Brez skrbi, jaz sem trpežna in narejena iz gume," se je na svoj račun pošalila zvezdnica.
Na družbenih omrežjih so se oglasili tudi Shakirini zaskrbljeni oboževalci, posnetek njenega padca se je namreč hitro razširil po spletu. "Upamo, da je šlo res le za lažji zvin in da boš hitro okrevala," je bil zelo pogost komentar med uporabniki, številni pa so pohvalili tudi njen hiter in profesionalen odziv: "Niti takšni nepričakovani trenutki ne morejo zasenčiti njenega sijaja. Videti, kako hitro je vstala in nadaljevala, je bilo resnično navdihujoče. Ni zgolj umetnica, temveč prava borka."
Nastop je bil del njene svetovne turneje Las Mujeres Ya No Lloran (Ženske ne jočejo več), ki jo bo zaključila konec aprila s koncertom v Abu Dabiju.
Tokratni spodrsljaj pa ni prvi, Shakiri se je podobno že dogajalo med koncerti. Maja 2025 je zvezdnica padla med nastopom v Montrealu v Kanadi, a si je hitro opomogla in dokončala nastop. Takrat je objavila tudi videoposnetek svojega padca in zapisala: "Kot pravim ... nihče se ne izogne padcem! Tudi mi zvezdniki ne."
