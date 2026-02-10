Nezgoda med Shakirinim koncertom: Nesrečno padla

Tokrat se je v nemilosti odrskih zapletov in nesrečnih padcev ponovno znašla kolumbijska pevka Shakira. Med energično izvedbo svoje skladbe Si Te Vas je na visokih petah izgubila ravnotežje in padla. Videti je bilo, da si je pri tem poškodovala gleženj in komolec, s seboj na tla pa je ob tem potegnila tudi stojalo za mikrofon.

A kot znajo le pravi profesionalci, je 49-letna glasbena zvezdnica po padcu nemudoma vstala in nadaljevala s pesmijo, kot da se nič ne bi zgodilo. Po koncertu pa se je oglasila na Instagramu in pomirila svoje oboževalce: "Brez skrbi, jaz sem trpežna in narejena iz gume," se je na svoj račun pošalila zvezdnica.