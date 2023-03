Shakira podrla 14 svetovnih rekordov: Ta pesem je ženska himna

Kljub temu da je bilo preteklo leto za kolumbijsko zvezdnico Shakiro vse prej kot enostavno, glasbenica v letošnjem letu na ta račun žanje uspehe in podira rekorde. Postala je namreč kar štirinajstkratna Guinnessova svetovna rekorderka, to pa je v veliki meri dosegla s pomočjo hita Music Sessions Vol. 53 , znanega tudi pod imenom Pa Tipos Como Tú , ki ga je z argentinskim didžejem Bizarrapom izdala v začetku leta.

Poleg tega je Shakira med drugim postala še prva ženska vokalistka, ki je s špansko skladbo debitirala v prvi deseterici Billboardove lestvice 100 najbolj vročih hitov tega trenutka ter prva glasbenica, ki je samo sebe zamenjala na prvem mestu latinske Billboardove lestvice. Prav na sledeči glasbeni lestvici je Shakira podrla rekord izvajalke z največ hiti med top 10 in največ hiti, ki so dosegli prvo mesto.

"To popotovanje je bilo čudovito. Samo čakam na trenutek, ko me bo nekdo uščipnil in zbudil iz teh sanj," je Shakira svoje občutke ob vseh dosežkih zaupala voditelju Jimmyju Fallonu. "Neverjetno je, kakšno reakcijo sem prejela od ljudi. Menim, da se ljudje povežejo z glasbo, ko je ta iskrena, in zdi se, da je ta pesem postala neke vrste himna za ženske."

V nadaljevanju je priznala, da je bilo za njo težko leto, ki ga je zaznamoval razhod s partnerjem ter da je s pomočjo pesmi izrazila svoja čustva. "Ko sem pesem izdala, sem čutila, da nimam zgolj oboževalcev, temveč sestrstvo žensk, ki se je soočalo s podobnimi zadevami in ki je čutilo ter razmišljajo kot jaz." Pesem, ki jo je sprva napisala zase, se je po njenem mnenju izkazala za pesem skupine posameznic, ki so potrebovale svojo predstavnico, ki bi znala opisati občutke, ki so jih čutile.