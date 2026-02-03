Naslovnica
Glasba

Shakira podrla Guinnessov rekord

Ciudad de Mexico, 03. 02. 2026 08.43 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.M. STA
Shakira

Kolumbijska pevka Shakira je podrla Guinnessov rekord za najbolj donosno latino glasbeno turnejo. V okviru svetovne turneje Las Mujeres Ya No Lloran je pevka zaslužila 421,6 milijona dolarjev (okoli 355,4 milijona evrov) in tako na vrhu lestvice najbolj uspešnih latinskoameriških glasbenih turnej prehitela mehiškega pevca Luisa Miguela.

V mestu Barranquilla v Kolumbiji rojena glasbenica je za 86 koncertov prodala 3,3 milijona vstopnic, medtem ko je Miguel v okviru svoje turneje pred leti prodal 2,9 milijona vstopnic, s turnejo pa ustvaril 405,9 milijona dolarjev (okoli 342,1 milijona evrov). Shakira je rekord podrla že 11. decembra, ko je nastopila na stadionu Estadio Jose Amalfitani v Buenos Airesu, zaslužek turneje pa je takrat znašal 410,3 milijona dolarjev (okoli 345,8 milijona evrov).

Shakira
Shakira
FOTO: AP

Prehitela je tudi glasbenika Bad Bunnyja, ki je letos na 68. podelitvi glasbenih nagrad grammy v Los Angelesu osvojil nagrado za album leta z Debi Tirar Mas Fotos. Z 1,9 milijona prodanih vstopnic za turnejo leta 2022 je zaslužil 314,1 milijona dolarjev (okoli 264,75 milijona evrov). Na lestvici najbolj uspešnih latinskoameriških glasbenih turnej pa je tudi pevka Karol G s turnejo Mañana Será Bonito, s katero je od prodanih 2,3 milijona vstopnic zaslužila 313,3 milijona dolarjev (okoli 264 milijonov evrov).

Billboard je Shakiro označil za najboljšo latino pop izvajalko vseh časov. Glasbenica je trenutno na turneji, ki šteje skoraj sto koncertov. Zaključila se bo 4. aprila s koncertom v Abu Dhabiju, zadnji koncert v Latinski Ameriki pa bo v Ciudad de Mexicu 27. februarja.

Turneja Las Mujeres Ya No Lloran velja za njeno najbolj uspešno turnejo. V svoji zgodovini turnej je po podatkih revije Billboard skupno prodala 4,9 milijona vstopnic za 206 koncertov, s čimer je ustvarila skupni prihodek v višini 529,7 milijona dolarjev (okoli 446,48 milijona evrov).

