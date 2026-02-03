Shakira podrla Guinnessov rekord

V mestu Barranquilla v Kolumbiji rojena glasbenica je za 86 koncertov prodala 3,3 milijona vstopnic, medtem ko je Miguel v okviru svoje turneje pred leti prodal 2,9 milijona vstopnic, s turnejo pa ustvaril 405,9 milijona dolarjev (okoli 342,1 milijona evrov). Shakira je rekord podrla že 11. decembra, ko je nastopila na stadionu Estadio Jose Amalfitani v Buenos Airesu, zaslužek turneje pa je takrat znašal 410,3 milijona dolarjev (okoli 345,8 milijona evrov).

Prehitela je tudi glasbenika Bad Bunnyja, ki je letos na 68. podelitvi glasbenih nagrad grammy v Los Angelesu osvojil nagrado za album leta z Debi Tirar Mas Fotos. Z 1,9 milijona prodanih vstopnic za turnejo leta 2022 je zaslužil 314,1 milijona dolarjev (okoli 264,75 milijona evrov). Na lestvici najbolj uspešnih latinskoameriških glasbenih turnej pa je tudi pevka Karol G s turnejo Mañana Será Bonito, s katero je od prodanih 2,3 milijona vstopnic zaslužila 313,3 milijona dolarjev (okoli 264 milijonov evrov).

Billboard je Shakiro označil za najboljšo latino pop izvajalko vseh časov. Glasbenica je trenutno na turneji, ki šteje skoraj sto koncertov. Zaključila se bo 4. aprila s koncertom v Abu Dhabiju, zadnji koncert v Latinski Ameriki pa bo v Ciudad de Mexicu 27. februarja.

Turneja Las Mujeres Ya No Lloran velja za njeno najbolj uspešno turnejo. V svoji zgodovini turnej je po podatkih revije Billboard skupno prodala 4,9 milijona vstopnic za 206 koncertov, s čimer je ustvarila skupni prihodek v višini 529,7 milijona dolarjev (okoli 446,48 milijona evrov).