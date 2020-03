Shakira v novem videospotu z različnimi lasuljami

Kolumbijska zvezdnica Shakira je dobra dva tedna pred nastopom na Super Bowlu izdala novsingel Me gusta, pri katerem je združila moči s portoriškim raperjem Emmanuelom, ki ustvarja pod imenom Anuel AA. Zanimivo je, da sta v pesem vključila tudi znamenito melodijo legendarne pesmi Sweat, ki jo izvaja jamajška skupinaInner Circle.

Pesem je po dveh mesecih zdaj dobila tudi vizualno podobo. Pod režijo se je podpisal Drew Kirsch, ki je ustvaril tudi videospot za pesemLover, ki jo izvaja Taylor Swift.

43-letna Shakira in 27-letni Anuel AA v videospotu potujeta z vlakom, medtem pa živita visok modni življenjski slog. Medtem ko je videti, da Anuel v kuhinji pripravlja obrok, Shakira s temnimi lasmi in oblečena v rožnatih oblačilih sedi na mizi ter prepeva. Na enem od prizorov pa nosi rumeno lasuljo in sedi za obloženo mizo ter prepeva v rumen sušilec za lase. Tekom videospota je kolumbijska zvezdnica zamenjala kar nekaj različnih 'stajlingov' in pričesk ter s svojimi kostumi počastila japonsko kulturo.