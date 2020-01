Shakira z novo pesmijo razjezila oboževalce

Shakira je oboževalce razveselila z novo pesmijo Me gusta (Všeč mi je).

Shakira je na družbenih omrežjih napovedala izid novega singla z naslovom Me gusta (Všeč mi je). K sodelovanju je tokrat povabila 27-letnega portoriškega raperja, ki ustvarja pod imenom Anuel AA . Pevkini oboževalci pa niso preveč navdušeni nad tem, da je 42-letna kolumbijska zvezdnica združila moči s slavnim raperjem, saj so se na družbenih omrežjih hitro vsuli negativni komentarji, kot na primer: "Kakšno razočaranje, da kraljica latino popa ne zna več peti, ampak prepeva samo reguetton."; "Ne, zakaj s tem tipom."; "Žalostno, da je padla tako nizko, da sodeluje s tem tipom, ki ne zna niti peti."; "Kakšna groza. Zdaj bom prenehala poslušati Shakirine pesmi. Kakšna žalost, bila sem njena velika oboževalka, ampak je padla tako nizko."; "Niti iz radovednosti je ne bom poslušala. Shakira, tako žalostno, da si se spustila tako nizko. Zaslužiš si boljše."

Seveda pa so se našli tudi tisti, ki so nad Shakirino novo glasbeno poslastico navdušeni: "Pesem je odlična, pravi uspešnica bo." Zvezdnico naslednji mesec čaka velika prelomnica v njeni karieri, saj bo prav na svoj 43. rojstni dan skupaj z J.Lo nastopila na največjem športnem dogodku, finalu Lige NFL Super Bowlu. Na isti dan pa bo 33 svečk na torti upihnil tudi njen izbranec Gerard Pique. V nedavnem intervjuju je spregovorila o tem,zakaj se po 10 letih še vedno ne želi poročiti. Pravi, da jo poroka plaši in da želi, da jo Piqué vidi ne kot ženo, ampak kot svoje dekle.

Vabljeni k poslušanju Shakirine nove pesmi Me gusta: