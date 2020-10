Shania Twain: Album The Woman in Me je spremenil moje življenje

55-letna Shania Twain je pred kratkim za Fox Newsspregovorila o uspehu albuma The Woman in Me: "Ko sem ga ustvarjala, se mi niti malo ni sanjalo, da bo to ključni trenutek v mojem življenju in karieri. Vse se je spremenilo. Nisem vedela, kaj naj pričakujem, ali mi bo sploh uspelo, in potem ko so se pokazale pozitivne posledice, nisem mogla verjeti."