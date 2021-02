Shania Twain: Britney Spears je moj navdih

Shania Twain je v nedavni spletni oddaji Home Now Radio with Shania Twain povedala, da obožuje skladbe pop pevke Britney Spears . 55-letnica je brez sramu priznala, da uživa ob pesmi Hit me baby one more time , všeč pa so ji tudi drugi izdelki pevke, ki je zaznamovala preteklo glasbeno obdobje.

''Britney je ena od izvajalk, ki sem si jo v Vegasu ogledala kar nekajkrat,'' je dejala in priznala, da so jo ti nastopi motivirali, da tudi sama zasede oder v teatru Zappos.''Njeni koncerti so bili čudoviti in so mi zato služili kot motivacija, da se povzpnem na ta oder. Nastopi so me resnično inspirirali,''je bila iskrena Twainova. Pozneje je spregovorila tudi, da je pomagala spisati tudi uspešnico Spearsove z naslovom Don’t Let Me Be The Last to Know iz leta 2001, ki se je uvrstila na album Oops!... I did it Again ter se povzpela na številne glasbene lestvice.