Shania Twain po petih letih izdala novo pesem

Kanadska pevka se je po petih letih vrnila na glasbeno prizorišče s pesmijo Waking Up Dreaming. Za nov single je posnela tudi videospot v duhu osemdesetih let in navdušila oboževalce.

Shania Twain je pred kratkim predstavila nov videospot za pesem, ki je prva po petih letih premora. 57-letnica je skladbo poimenovala Walking Up Dreaming, spot pa so navdahnila osemdeseta, natančneje obdobje glam-rocka ter divja moda - drzne pričeske, bleščice in nič kaj sramežljiv make-up.

icon-expand Shania Twain FOTO: Profimedia

Spot, ki ga je režiral Isaac Rentz je navušil oboževalce. Pestro dogajajnje in bogata vizualna podoba predstavljata odlično podporo skladbi, ki je luč sveta ugledala pet let po zadnjem samostojnem singlu, ki je izšel leta 2017. V kratkem vmesnem obdobju je kot gostujoča glasbenica sodelovala z nekaterimi znanimi izvajalci, kot sta Kelsea Ballerini in Ronan Keating. Petkratna grammyjevka se je na sceno vrnila pod okriljem nove glasebene založbe Republic Nashville, ob tem pa dejala: ''Ne predstavljam si boljšega glasbenega partnerja. Sem počaščena in navdušena, ker sem postala njihova prva izvajalka, s tem pa vodilno ime tega novega in navdušujočega poglavja. V tem oziru se zdi, kot da je to nov pričetek zame, tega pa sprejemam s polnim srcem.''

Premiera pesmi Walking Up Dreaming se je zgodila dva meseca po zidu kompilacijaskega albuma Twainove, izdelek Not Just A Girl (The Highlights) pa je spremljal tudi istoimenski dokumentarec o karieri uspešne pevke. V njem je spregovorila o koncu zakona s producentom in tekstopiscem Robertom Langom kot tudi o zdravstenih tegobah, ki so skoraj usodno vplivale na potek njene pevske poti.