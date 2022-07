Shaquille O'Neal bo kot DJ nastopil pri naših južnih sosedih

Shaquill O'Neal , legendarni košarkar moštva Los Angeles Lakers, prihaja na Krk, kjer bo kot najvišji DJ na svetu nastopil v nočnem klubu v naselju Malinska. 50-letnik, ki svoje ljubezni do glasbe ni nikoli skrival, od leta 2014 nastopa pod imenom DJ Diesel , 14. julija pa bo glasbo vrtel v klubu Diamond.

Zvezdnik je leta 2003 izdal prvi album, ki ga je poimenoval Shaq Diesel. Prodan je bil v več kot milijon izvodih in je celo dosegel 25. mesto na lestvici Billboard, postal pa je tudi prvi športnik s platinasto izdajo glasbene plošče.

O'Neal se je predvsem nad rap in hip hop glasbo navdušil pri 14 letih, ko je obiskal koncert skupine Public Enemy, od takrat pa si je prizadeval, da bi postal DJ. Da si je lahko privoščil svoj prvi gramofon, je opravljal najrazličnejša dela, od košnje trave pri sosedih do sprehajanja psov, vse dokler ni prihranil dovolj, da se je ponj odpravil v zastavljalnico.

Leta 2014 je obiskal festival Tomorrowland, enega največjih dogodkov elektronske glasbe na svetu, kot DJ Diesel pa je tam nastopil že leto pozneje. Njegova ljubezen do elektronske plesne glasbe se je od takrat le poglobila, nastopil je na mnogih zabavah in festivalih, pod skupnim imenom Shaq's Fun House pa je glasbene dogodke organiziral tudi sam.

Čeprav je destinacija na Krku atraktivna že sama po sebi, lastniki novega kluba v Malinski zagotovo računajo, da bodo zvezdniške goste privabili tudi prav tako zvezdniški glasbeni gosti, ki se bodo zvrstili za mešalno mizo. Poleg Shaquilla O'Neala bodo nastopili še Roger Sanchez in Magdalena, Space Motion, Mahmut Orhan, Agents Of Time, Mark Knight in Korolova.